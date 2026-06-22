1003 Beygirlik Xiaomi YU7 GT, İnsansız Pistin Altını Üstüne Getirdi

Xiaomi, Nisan ayının sonuna doğru yeni hız canavarı YU7 GT'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Söz konusu model, şimdiye kadar birçok önemli gelişme ile gündeme geldi. Bunların sonuncusu ise Almanya'nın en ünlü pistlerinden biri olan ünlü Nürburgring Nordschleife'teki otonom (insan müdahalesi olmadan) tur rekoru oldu.

Xiaomi YU7 GT, Nürburgring Nordschleife'te Ne Rekoru Kırdı?

Xiaomi YU7 GT, Nürburgring Nordschleife pistinde insan müdahalesi olmadan tamamlanan ilk resmî otonom tur rekorunun sahibi oldu. Bu araba, sürücü olmadan pistte tur atarak otonom sürüş özelliğinin performansını gözler önüne serdi. Otonom sürüş sistemi ile pistteki tur 10 dakika 29 saniye 483 salisede tamamlandı.

Bu, insan müdahalesi olan testten 3 dakika 7 saniye daha uzun bir süre anlamına geliyor. Daha önce insan sürücü ile yapılan testlerde 7 dakika 22 saniye 755 salise gibi çok kısa bir süreye ulaşılmıştı. Başka bir turda da 7 dakika 34 saniye 931 saliselik bir tur süresi elde edilmişti.

Xiaomi YU7 GT'nin Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Batarya kapasitesi: 101.7 kWh

101.7 kWh Motor: Super Motor V8s EVO

Super Motor V8s EVO Güç: 738 kW (1.003 beygir)

738 kW (1.003 beygir) 0-100 km/sa hızlanma süresi: 2,92 saniye

2,92 saniye Maksimum hız: 300 km/s

300 km/s Menzil (CLTC): 705 km

705 km Hızlı şarj: 15 dakikada 570 km ek CLTC menzil

Xiaomi YU7 GT, 738 kW (1003 beygir) güç üreten, maksimum hızı 300 km/sa olan bir model olarak öne çıkıyor. Gaza basıldığı anda çok kısa süre içinde 0'dan 100 km/sa hıza ulaşılıyor. 2,92 saniyede gerçekleşen bu hızlanma, onu neredeyse bir süper spor otomobillerin seviyesine getiriyor. Aniden hızlanmak gerektiğinde çok hızlı bir şekilde harekete geçen otomobil, bu yönüyle ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Araç CLTC standartlarına göre 705 kilometre menzil sağlıyor. Tabii, bu Çin yollarına göre geçerli. Avrupa ve Türkiye'de WLTP değerlerine bağlı kalırız. Bir CLTC menzilini WLTP değerine dönüştürmek içinse genellikle yüzde 20 azaltma yoluna başvurulur. Buna göre araç Türkiye ve Avrupa yollarında aşağı yukarı 564 kilometre menzil sağlayacaktır.

Araba sadece 15 dakikada 570 kilometrelik menzil sağlıyor. Yani WLTP karşılığı ile 456 kilometre menzil değeri elde edebiliyor. Bu da şarj süresinin çok uzun olmadığı, bir kahve molası vererek arabanın hızlıca şarj edilebileceğini ve yola kalındığı yerden devam edilebileceği anlamına geliyor.

YU7 GT, 897 voltluk SiC (Silisyum Karbür) tabanlı güç aktarım sistemi ve 101,7 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya paketine sahip. Bu, Xiaomi tarafından geliştirilen Super Motor V8s EVO ile beraber çalışarak yüksek performansa ulaşıldığında enerji verimliliğini artırıyor ve sistemin daha verimli çalışmasına olanak tanıyor.

Bu otomobilde yer alan gelişmiş soğutma sistemi, özellikle zorlu pist sürüşlerinde oluşan yüksek sıcaklıkların kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Böylece batarya ve motorlar da aşırı ısınmadan uzun bir süre boyunca yüksek güç üreterek performansın üst seviyede tutulmasını mümkün hâle getiriyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi YU7 GT, 389 bin 900 yuan başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 2 milyon 677 bin 830 TL'ye denk geliyor. Tabii, bugün Türkiye'de satışa sunulsa vergilerle beraber fiyatı 7 milyon TL civarında olabilir ki buna ek maliyetler de dahil edilmedi. Bunlarla birlikte nihai fiyat daha da yükselebilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi YU7 GT'nin otonom sürüşte ulaştığı bu süreyi oldukça etkileyici buldum. Ama insan sürücünün 7 dakika civarında tamamladığı turu göz önüne alacak olursak biraz yavaş kaldığını söyleyebilirim. Henüz limitleri mümkün olduğunca zorlayan o insan performansına yakın değil fakat çok uzak olmayan bir gelecekte bu seviyeye de geleceğini düşünüyorum.