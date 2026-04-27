Xiaomi, Hız Canavarı YU7 GT'yi Tanıttı! 990 Beygir Gücü Sunuyor

Xiaomi, yeni elektrikli SUV modeli olan YU7 GT'yi Pekin Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Standart versiyona göre önemli iyileştirmelerle birlikte gelen bu model, çok güçlü bir motora sahip. Hızlanma süresi de epey düşük olan otomobilin tasarımı ise bütün bu özellikleri yansıtmayı başarıyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Nasıl Tasarımı Var?

Xiaomi YU7 GT'nin tasarımı genel olarak sonundaki takısının hakkını veriyor. Çamurluklar araca güçlü bir duruş kazandırırken ön ızgara sayesinde ise araç daha havalı ve sert bir görünüme kavuşuyor. 21 ve 22 inçlik jant seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacak olan otomobilin kaput tarafında ise 24 ayar altından yapılmış özel bir amblem mevcut.

Xiaomi YU7 GT'nin Özellikleri Neler?

Toplam Güç: 990 beygir gücü

990 beygir gücü Maksimum Hız: 300 km/sa

300 km/sa 0-100 km/sa çıkma süresi: 2 saniyenin biraz üzerinde

2 saniyenin biraz üzerinde Jant: 21 / 22 inç

21 / 22 inç Brembo karbon seramik frenler: İsteğe bağlı

Xiaomi YU7 GT Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Ön tarafta 386, arka tarafta 604 beygir gücü üreten yeni motorlarla donatılan Xiaomi YU7 GT, toplamda 990 beygir gücü üretiyor. Bu kadar yüksek güce sahip olması, sürücünün oturduğu koltuktan ayrılamamasına neden olacaktır. Bu arada şu an Türkiye'de 12 milyon 324 bin 96 TL fiyata sahip olan elektrikli Porsche Macan Turbo'nun bile 639 beygir gücüne sahip olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi YU7 GT 0'dan 100 km/sa Hıza Ne Kadar Sürede Çıkıyor?

Aracın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması iki saniyeden sadece biraz daha uzun sürüyor ki bunun bir hayli düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. Şehir içinde kullanıma uygun şekilde tasarlanan standart araçlar genellikle bu hıza 11-12 saniyede ulaşıyor. Bunun 0'dan 100 km/sa hıza sadece 1,98 saniyede çıkan Xiaomi SU7 Ultra'nın yanında biraz yüksek kaldığını belirtmekte fayda var.

Xiaomi YU7 GT En Fazla Kaç KM Hız Yapabiliyor?

Yeni otomobil, 300 km/sa hıza ulaşabiliyor. Markanın SU7 Ultra modelinin maksimum 350 km/sa hıza ulaştığını göz önünde bulundurursak bunun oldukça ideal bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Gerek motoru gerek hızı konusunda SU7 Ultra'yı geçemeyecek bir model olsa da en azından onu zorlama potansiyeli taşıyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi YU7 GT'nin fiyatı henüz açıklığa kavuşturulmadı fakat aracın 450 bin yuan başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kurla 2 milyon 971 bin 264 TL'ye denk geliyor. Tabii, Xiaomi şu an bu araçlarını Türkiye'de satmıyor ki satışa sunsaydı bile bunun için vergi ve ek maliyetlerin de toplam fiyata eklenmesi gerekecekti.

Xiaomi YU7 GT Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi şu an otomobil pazarında yönünü Çin'e çevirmiş durumda ancak küresel çapta faaliyet yürütme fikrine tamamen kapalı bir marka olduğu söylenemez. Bu konu ile ilgili markadan yakın zamanda çok daha etkili adımlar bekleniyor. Bu doğrultuda Avrupa ve Türkiye'de de araçların sergilenmeye ve satışa sunulmaya başlanması bekleniyor. Tabii ki bu uzun bir süreç ve ciddi anlaşmalar gerektiriyor. O yüzden bunun hemen yarın gerçekleşmesi beklenemez.

Editörün Yorumu

Xiaomi YU7 GT'nin tasarımını oldukça beğendim. Özellikle keskin hatları sayesinde araç kendini gösteriyor. Özellikle Ferrari Purosangue tasarımını beğenenlerin bu modele yoğun ilgi göstereceği kanaatindeyim. Sürücüler, motorundan da memnun kalacaktır. 990 beygir gücü üreten bu otomobil özellikle 100 km/sa hıza kısa sürede ulaşarak unutulmayacak anlar yaşatacaktır.