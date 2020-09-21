İptal Edilen Oyuncu Telefonu Xperia Play 2 Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Sony Ericsson, ilk olarak mobil oyunculara yönelik yenilikçi bir telefon olan Android işletim sistemli Xperia Play'i piyasaya sürmüştü. Xperia Play her ne kadar mobil oyuncuların arasında büyük bir popülerlik elde etse de ilerleyen yıllarda cihazla ilgilenmemeye başlamıştı. Şirketin bu kararı vermesinin arkasında Xperia Play 2'nin geliştirme aşamasına odaklanmak vardı ama serinin ikinci modeli iptal oldu. Bugün ise Xperia Play 2 fotoğrafları ortaya çıktı.

Xperia Play 2 Fotoğrafları Gün Yüzüne Çıktı!

Sony Ericsson, 2011 yılında Xperia Play modeli ile beraber oyuncu telefonunu satışa sunmuştu. Telefon, D-pad, joystick olarak kullanılabilecek iki touchpad ve play / select butonları içeren bir telefondu ve PlayStation mobil oyunlarını oynamak için tasarlanan telefon özellikle mobil oyuncuların arasında oldukça popülerdi ancak Sony ilerleyen yıllarda telefonla serinin yeni modelinin üzerinde çalışmak istemesinden ötürü ilgilenmemeye başladı.

Xperia Play 2'nin paylaşılan görüntülerine baktığımızda modelin serinin ilk modeline kıyasla tasarım anlamında çok büyük bir gelişme kaydettiğini ve Xperia Play 2'nin sahip olduğu büyük ekran ile birlikte oyun deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Cihazın yan tarafında SD kart ve SIM kart yuvası, L ve R butonları yer alıyor. Cihazın arka kısmında ise LED flaşlı bir adet kamera ve kameranın altında Sony Ericsson logosu bulunuyor.

Sony bu projenin fişini çekmiş olsa da modern donanımlar ile bugün oyuncu telefonu duyursa oyuncular tarafından yeniden odak noktası olabilir. Mobil oyunların artması ve mobil oyun sektörünün büyük bir ivme yakalaması neticesinde Sony'den böyle bir proje daha gelirse şirket akıllı telefon pazarındaki etkisini daha da arttırabilir.