Tasarruf Etme Dönemi Resmen Başladı: Yabancı Menşeli Araç Kullanmak Yasaklandı!

Bir süredir gündemde olan konuyla ilgili Hazine ve Malite Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Yapılan toplantı sonrasında Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hayata geçirecekleri önlemleri açıkladı.

Bahsi geçen tedbirler arasında gündeme bomba gibi düşen konu başlığı ise kamuda artık yabancı araç alımına getirilecek yasak oldu. Kamu çalışanlarının artık yabancı marka otomobil kullanmaları tamamen yasaklanacak.

Togg Kullanmak Zorunlu Olacak

Kamuda tasarruf tedbirleri konusunda kararlardan birine göre yabancı marka araç kullanımı tamamen yasaklanıyor. Sadece Savunma ve Güvenlik alanlarında bu kural geçerli olmayacak. Onun dışında kamuda personel servisi hizmeti de dahil olmak üzere toplu taşıma imkanı olan bölgelerde yasak geçerli olacak.

İhtiyaç fazlası olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olarak otomobillerin tasviye edileceği açıklanarak ve araç ihtiyacı olan yerlerde yerli otomobil Togg'un kullanılmaya başlanacağı söylendi.

Mehmet Şimşek, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Kamuda yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak. Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak."