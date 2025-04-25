Bir Zamanların İnternet Devi Chrome'a Talip Oldu!

ABD merkezli teknoloji devi Google hakkında açılan rekabet davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD hükümetine bağlı rekabet kurumunun, Google’dan popüler internet tarayıcısı Chrome’u elinden çıkarmasını talep etmesinin ardından, bir dönemin efsanevi arama motorlarından Yahoo'nun devreye girdiği ortaya çıktı.

Dava sürecine ilişkin gün yüzüne çıkan belgeler, Yahoo'nun Chrome'u satın alma planlarını gözler önüne serdi. Aktarılanlara göre şirket, mahkemenin Chrome için satış kararı vermesi durumunda zaman kaybetmeden tarayıcıyı satın almak istiyor.

Yahoo, Chrome'a Talip Olduklarını Duyurdu

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yahoo Arama Genel Müdürü Brian Provost, internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun aramalarını doğrudan tarayıcılar üzerinden yaptığını belirterek, bir tarayıcıya sahip olmanın arama motorları açısından stratejik bir avantaj sunduğunun altını çizdi.

Bu doğrultuda Yahoo'nun kendi tarayıcısını geliştirmesi için 6 ila 9 aylık bir zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Provost, Chrome’un satın alınması durumunda bu hedefe çok daha kısa sürede ve daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle ulaşmalarının mümkün olabileceğini dile getirdi.

Bununla birlikte Yahoo’nun çatı şirketi Apollo Global Management’ın Chrome'u satın alma işlemine yönelik olarak Yahoo'ya finansal kaynak sağlamaya hazır olduğu da ifade ediliyor. Ancak henüz Google cephesinden çıkan resmi bir karar yok. Chrome’un gerçekten satışa sunulup sunulmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Üstelik bu dev satın alma fırsatıyla ilgilenen tek şirketin Yahoo olmadığını da belirtelim.

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