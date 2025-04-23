OpenAI, Chrome'u Google'ı Öldürmek İçin Zorla Satın Almak İstiyor!

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı antitröst davası, şirketin Chrome'u satışa çıkarma ihtimalini gündeme getirdi. Google'ı sektörü ele geçirerek tekelleşmekle suçlayan dava, tarihin en büyük satışlarından birine neden olabilir. Son olarak ise Chrome'un olası alıcıları arasında ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın olduğu iddia edildi.

ChatGPT'nin Geliştiricisi OpenAI Chrome'u Satın Almak İstiyor

Google, sektördeki güçlü konumu nedeniyle tekelcilikle suçlanıyor. Arama motoru, reklam ve tarayıcı pazarlarında büyük bir hakimiyet kuran şirket, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımların en dikkat çekici olanı ise Chrome tarayıcısının Google'dan ayrılarak bağımsız bir yapıya dönüştürülmesi ihtimali.

Üstelik henüz sadece bir ihtimal olmasına rağmen Chrome'un alıcıları şimdiden hazır. OpenAI'ın ürün yöneticisi Nick Turley, ABD mahkemesindeki ifadesinde Chrome'u satın alma konusunda net bir şekilde ilgilerinin olduğunu açıkladı.

Bu satın almanın gerçekleşmesi halinde OpenAI, ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarını doğrudan milyarlarca internet kullanıcısının günlük hayatına entegre etme fırsatını elde edebilir. Ancak bu Google'ın isteyeceği bir şey olmak. Şirket muhtemelen ChatGPT'yi Chrome'un varsayılan arama motoru yapacak ve Google'ı devreden çıkaracaktır.

Bu durumda Google, milyonlarca trafiği kaybederek ciddi zarara uğrayabilir. Google'ın Chrome'u satmamak için tüm hukuki imkanları sonuna kadar kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak mahkemenin vereceği karar, teknoloji sektöründe ciddi değişimlerin önünü açabilir.

Olası bir satış durumunda ise OpenAI'ın Chrome'u satın alma girişiminin çeşitli onay süreçlerinden geçmesi gerekecek. Tüm gözler şimdilik mahkeme kararına çevrilmiş durumda.