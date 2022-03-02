Yahoo Çin'deki e-posta Hizmetini Kapatma Kararı Aldı!

Yahoo, web hizmetleri şirketinin ülkedeki e-posta hizmetine verdiği desteği sona erdirdiği için Çin'deki faaliyetlerini tamamen durdurdu. Müşterilere kısa süre önce gönderilen bir e-postada şirket, Çin'de Yahoo Mail'i yakında kapatacağını ve mümkün olan en kısa sürede alternatif bir e-posta hizmetine geçmelerini tavsiye ettiğini açıkladı. Yahoo ayrıca, e-posta hizmeti ülkede tamamen kapanmadan önce kullanıcıların kişilerini, programlarını ve diğer önemli verilerini indirmelerini tavsiye etti. İşte detaylar!

Yahoo Çin'deki e-posta Hizmetini Kapatıyor

Yahoo, kendi sitesindeki bir SSS sayfasında, ana neden olarak ülkenin yeni gizlilik düzenlemelerini öne sürerek Çin'deki Yahoo Mail desteğini neden sona erdirmeye karar verdiğini şöyle açıkladı:

“Yeni gizlilik düzenlemeleri de dahil olmak üzere Çin'deki giderek daha zorlu iş ve yasal ortamın kabul edilmesiyle, Yahoo hizmetlerine artık Çin anakarasından erişilemeyecek. Diğer tüm bölgelerde, Yahoo özellikleri beklendiği gibi çalışmaya devam edecek ve tüm dünyadaki kullanıcılar için Yahoo Mail hesabında, e-postalarda, fotoğraflarda veya diğer gelen kutusu içeriğinde herhangi bir değişiklik olmayacak.”

Yahoo Mail'in kapatılmasıyla, şirket artık Çin'de herhangi bir kapasitede faaliyet göstermiyor. Bunun nedeni, Çin'in Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'nın (PIPL) yürürlüğe girdiği geçen yılın Kasım ayında ülkedeki diğer hizmetlerine verdiği desteği sona erdirmesi. PIPL kapsamında, küresel işletmelerin verilerinin saklanmasını ve gizliliğini Çin hükümetinin taleplerini karşılayacak şekilde düzenlemeleri gerekmekte.

Bununla birlikte, yeni yasa aynı zamanda hem kesin hem de belirsiz maddeleri içerisinde barındırıyor ve bu da ülkede faaliyet göstermeyi küresel işletmeler için çok daha zor hale getiriyor. Yahoo'nun arama motoru yıllardır Çin'de bulunmasa da, şirket orijinal e-posta hizmetini 2013'te kapatmıştı. Ancak bir yıl önce, Çinli e-ticaret devi Alibaba firmadan yüzde 20 hisse satın aldı ve Çin postasının yönetimini devralarak tekrar faaliyete geçirmişti.

Ülkeyi terk eden tek büyük şirket Yahoo değil. Microsoft, Ekim ayında benzer nedenlerle Çin'de LinkedIn uygulamasının faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.