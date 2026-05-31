Red Dead Redemption 2'de Büyük İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

2018'da oyunseverlerin beğenisine sunulan Red Dead Redemption 2 için Epic Games Store'da yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu kapsamda yapımın fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. Peki indirim sonrası Red Dead Redemption 2'nin fiyatı ne kadar oldu ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar!

Red Dead Redemption 2 Epic Games Store'da Ne Kadar İndirime Girdi?

Red Dead Redemption 2 kısa bir süre önce Epic Games Store'da yüzde 75 oranında büyük bir indirime girdi. An itibariyle oyunu 2.299 TL yerine 574 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bununla birlikte kampanya 11 Haziran'a kadar devam edecek. Yani önününüzde düşünmek için bol bol süre var diyebiliriz.

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun ve Konusu Ne?

Red Dead Redemption 2 yukarıda da belirttiğimiz gibi 2018'de Rockstar tarafından piyasaya sürülen bir açık dünya aksiyon-macera oyunu. Oyunun hikayesi 2010'da piyasaya çıkan Red Dead Redemption’ın öncesinde geçiyor. Bunu biraz daha açarsak 1899 yılında geçen yapımda Arthur Morgan’ın maceralarına tanıklık ediyoruz. Arthur'un da dahil olduğu Dutch van der Linde çetesinin çöküşüne ve aynı zamanda toparlanma çabası konu alan Red Dead Redemption 2 gerçekten saatlerinizi harcayacağınız ve film tadında bir yapım diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Red Dead Redemption 2 bugüne kadar oynadığım en iyi oyun diyebilirim. Tabii bu benim şahsi görüşüm. Oyuna başlamadan önce eski tarihlerde geçmesi nedeniyle biraz ön yargım vardı. Ancak oynadıktan sonra bu düşüncelerimin ne kadar yersiz olduğunu anladım. Gerçekten sekiz yıllık bir oyun olmasına rağmen grafikleri, sürükleyici hikayesi ve oynanış mekanikleri 2026'da çıkan ve çok övülen yapımların bile çok üzerinde diyebilirim.