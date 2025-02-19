Yale ve Beko’dan Akıllı Ev İş Birliği

Ev güvenliği çözümleri alanının lideri Yale, dünyanın önde gelen ev teknolojileri şirketlerinden Beko ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu entegrasyon, kullanıcıların HomeWhiz uygulaması aracılığıyla Yale Linus Akıllı Kilit L2'yi Beko çatısı altındaki 22 markanın ürünlerine bağlamasına olanak tanıyor.

Yale, Beko ile İş Birliği Yaptı

Yale’in Linus Akıllı Kilit L2 ve orijinal Linus Akıllı Kilit modellerinin Beko’nun HomeWhiz uygulaması ile tamamen entegre hale gelmesini sağlayacak iş birliği ile Beko akıllı cihaz kullanıcıları Yale Akıllı Kilitlerini artık HomeWhiz üzerinden zahmetsizce kontrol edebilecek.

İş birliği ile kullanıcılar HomeWhiz uygulaması üzerinden Linus L2 cihazlarını kapatıp açmanın yanı sıra dünyanın neresine giderlerse gitsinler internet bağlantısı üzerinden kapılarının açık ya da kapalı olduğunu kontrol edebilecekler, cihazlarını tercih ettikleri moda geçecek şekilde programlayabilecekler.

Örneğin klimalarını akıllı kilitleri açıldığında çalışmaya başlayacak şekilde programlayan kullanıcılar, daha konforlu ve verimli biçimde evlerini kontrol etmenin tadını çıkarabilecek.