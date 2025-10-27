Yale’den Gülümseyen Cuma’ya Özel %15’e Varan İndirimler

Kasım ayı kapıya dayandı ve bununla birlikte tüm dünyada indirim heyecanı başladı. Elbette ki Türkiye'de de durum farksız. Tüketiciler şimdiden ülkemizde "Cuma" ya da "Kasım" indirimleri olarak bilinen Black Friday kampanyalarını aramaya başladı.

Bu doğrultuda ilk indirim ise Yale'den geldi. Genellikle akıllı kilit teknolojileriyle adını duyuran ve ev güvenliğinde bir numara olan şirket, Gülümseyen Cuma Kampanyası kapsamında yüzde 15'e varan indirimlerle karşımıza çıktı. İşte indirime giren Yale ürünleri:

Yale Ürünlerinde %15’e Varan İndirimler Sizleri Bekliyor

Yale her ne kadar ev güvenliği alanında oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olsa da ismi duyulduğunda akla gelen ilk ürün şüphesiz akıllı kilit modelleri. Şirketin bu doğrultudaki en popüler ürünü olan Linus L2 akıllı kilit modeli ise Gülümseyen Cuma’ya özel yüzde 15'e varan indirimle satışta.

Binlerce yıldır hayatımızın bir parçası olan anahtar kullanım ihtiyacını ortadan kaldıran Linus L2, kapınızı Yale Home uygulaması aracılığıyla açmanıza imkan tanıyor. Ayrıca isterseniz Yale Akıllı Tuş Takımı 2 ve Parmak İzi gibi eklentilerle de giriş seçeneklerinizi artırabiliyorsunuz.

Anahtar taşıma derdini ortadan kaldıran ve evinizin güvenliğini artıran otomatik kilitleme ve uzaktan açma özellikleri olan tasarım ödüllü bu akıllı kilit sayesinde eviniz her zaman güvende, siz ise daha huzurlu olabilirsiniz.

Gülümseyen Cuma'ya özel yüzde 15'e varan indirim fırsatı ile karşımıza çıkan ürünler arasında bir diğer en çok dikkat çeken ise kuşkusuz Yale’in akıllı kameraları ve görüntülü kapı zili modelleri. Full HD canlı yayın ve kayıt özelliği sunan kamera serisi, Yale Home uygulaması üzerinden kolayca yönetiliyor.

İnsan ve evcil hayvan algılama gibi yapay zeka destekli özelliklerin yanı sıra, özelleştirilebilir bildirim alanlarıyla gereksiz uyarılar azaltılır. Akıllı kapı zili, ziyaretçiler veya teslimatlar geldiğinde anında bildirim gönderir ve Linus L2 gibi Yale akıllı kilitlerle entegre çalışarak güvenli erişim sağlar.

Hırıszlara ve olası tehlikelere karşı alabileceğiniz en büyük önlem olan alarm sistemi de Yale'in ürün yelpazesinde yer alıyor. Gülümseyen Cuma kapsamında yüzde 15'e varan indirimle alabileceğiniz Yale Akıllı Alarm, olası tehditleri henüz gerçekleşmeden algılayarak mülkünüzü koruyan bir savunma hattı olarak dikkat çekiyor.

Kolay kurulumuyla da dikket çeken Yale Akıllı Alarm, kullanıcıların gerçek zamanlı uyarılar almasına ve alarmlarını istedikleri yerden Yale Home uygulaması üzerinden kurup devre dışı bırakmalarına olanak tanıyor.

Gülümseyen Cuma kapsamında indirime giren bir diğer ürün ise Yale'in akıllı kasa modelleri. Eğer evde ortalıkta olmaması ve gereken ve güvenle korunması gereken eşyalarınız varsa bu ürünler de yüzde 15'e varan indirimlerle sizi bekliyor.

Kurcalamaya ve yangına dayanıklı modellerin yer aldığı bu seri, her ihtiyaca uygun seçenekler barındırıyor. Kullanıcılar, geleneksel anahtar, parmak izi veya şifreli giriş gibi yöntemlerin yanı sıra, uygulama kontrollü uzaktan erişim özelliğiyle de kasalarına kolayca ulaşabiliyor.

Kampanya hakkında daha çok bilgiye ulaşmak ve Yale ürünlerini satın almak için Yale'in Amazon sayfasına göz atabilirsiniz.