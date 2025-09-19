Yale, 972°C’ye Kadar Dayanan Yangın Sertifikalı Kasalarını Tanıttı

Genellikle akıllı kilit sistemleriyle bilinen güvenlik teknolojileri üreticisi Yale, 972°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda bile koruma sağlayan EN Yangın Sertifikalı kasalarını tanıttı. Her geçen gün artan güvenlik ihtiyacına yanıt veren bu kasalar, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara hitap ediyor. Üç farklı boyut seçeneğiyle sunulan serinin en küçük modeli 22,2 litre kapasiteye sahip.

Yale’den EN Yangın Sertifikalı Yeni Kasa Serisi

Yale’in yeni kasaları, EN1300 Sınıf A ve VDS Sınıf 2 sertifikalarıyla güvenlik alanında en üst seviyeyi temsil ediyor. Güçlendirilmiş kilitleme cıvataları sayesinde delinmeye karşı koruma sağlayan kasalar, NT Fire 017 standardına göre 972°C’ye kadar test edildi. Bu testlerin sonucunda, belgeler için 1 saat, dijital veriler için ise 30 dakika yangın koruması garanti ediliyor.

Kullanıcı deneyimi de göz ardı edilmemiş. Sıfırlanabilir Master ve PIN kodu sistemi, aydınlatmalı tuş takımı ve dört kez yanlış deneme sonrası 5 dakikalık kilitlenme özelliği ile güvenlik artırılmış durumda. Harici pil bölmesi bakım kolaylığı sunarken, düşük pil göstergesi kullanıcıyı önceden uyarıyor.

Seri üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor:

22,2 L küçük model

36 L orta boy

49,9 L büyük model

Mücevher, saat, pasaport, laptop ve kamera gibi eşyalar için tasarlanan bu kasalar, özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı dönemde, hem bireyler hem de işletmeler için kritik bir güvenlik çözümü sunuyor. Eğer siz de bu kasalardan biriyle ilgileniyorsanız Yale'in internet sitesini kontrol edebilirsiniz.