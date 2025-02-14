Yandex Ads, Yayıncılar İçin Prebid Events Raporu’nu Kullanıma Sundu

Yandex Ads, reklam monetizasyonunu en verimli şekilde yönetmek isteyen yayıncılar için, yenilikçi bir araç olan Prebid Events Raporu'nu kullanıma sundu. Prepid Events Raporu, auction (açık artırma) performansı ve kullanıcı davranışına dair detaylı bilgiler sunuyor.

Rusya ve Rusça konuşulan tüm bölgenin en büyük web ve mobil uygulama monetizasyon ağı olan Yandex Reklam Ağı tarafından desteklenen Prebid Events Raporu ile birlikte, Yandex Metrica analitik çözümlerine önemli bir ekleme yapıldı.

Bu etkin raporlama aracı, yayıncıların ve monetizasyon yöneticilerinin auction performansı ve kullanıcı davranışlarına dair ayrıntılı bilgiler elde etmelerini, en yüksek geliri sağlayan DSP ve bidder partnerleri belirlemelerini ve veriye dayalı kararlar almalarını sağlıyor.

Prebid Events Raporu’nun Özellikleri

Kapsamlı Analiz: Reklam alanlarından elde edilen gelirleri, win rate ve bid rate oranlarını, eCPM’leri, timeout ve daha birçok metriği değerlendiriyor.

Reklam alanlarından elde edilen gelirleri, win rate ve bid rate oranlarını, eCPM’leri, timeout ve daha birçok metriği değerlendiriyor. Bidder Performans Değerlendirmesi: Bidder’ların karşılaştırmasını tek bir arayüzde yapar ve en kârlı iş ortaklıklarına odaklanıyor.

Bidder’ların karşılaştırmasını tek bir arayüzde yapar ve en kârlı iş ortaklıklarına odaklanıyor. Gelişmiş Filtreleme: Yeni fırsatları keşfetmek için verileri bölge, cihaz veya özel boyutlara göre segmentlere ayırıyor.

Yeni fırsatları keşfetmek için verileri bölge, cihaz veya özel boyutlara göre segmentlere ayırıyor. Yüksek Trafik Dostu: Ücretli analitik çözümlerine harcama yapmadan yüksek trafik hacimlerini ücretsiz olarak yönetiyor.

Ücretli analitik çözümlerine harcama yapmadan yüksek trafik hacimlerini ücretsiz olarak yönetiyor. Anında Sorun Tespiti: Reklamların görüntülenememesi veya auction hataları gibi sorunları hızla belirliyor ve çözüyor.

Yandex Ads Türkiye İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, “Prebid Events Raporu, yayıncılara bidder partnerin etkinliğini değerlendirme ve geliri maksimize eden DSP’lerle iş ortaklıkları kurmaları için etkin bir fayda sağlıyor" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: