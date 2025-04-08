Yandex Ads Premium Club, E-Ticaret Sektöründe Taşları Yerinden Oynatacak

Yandex Ads, e-ticaret şirketleri için özel olarak tasarlanan yenilikçi bir sadakat programı olan Yandex Ads Premium Club'ı Türkiye'de başlattı. E-ticaret reklamcılığı pazarında türünün ilk örneği olan ve sadece Yandex Ads Space müşterilerine özel olarak sunulan bu girişim, en iyi performans gösteren ticari müşterileri özel materyal ve deneyimsel avantajlarla ödüllendiriyor.

Yandex Ads Premium Club'ın Avantajları Neler?

Yandex Ads'in Türkiye pazarında uzun vadeli ilişkiler geliştirmeye ve sürekli müşteri büyümesini desteklemeye yönelik süregelen taahhüdünü temsil eden Yandex Ads Premium Club'ın üyeleri, gelecekteki hizmetlerde indirimler veya özel yemek etkinlikleri gibi benzersiz deneyimler için kullanılabilecek, çeyrekten çeyreğe büyüme üzerinden nakit iade puanları da dahil olmak üzere çeşitli özel avantajlardan yararlanacaklar.

Ayrıca üyeler, Premium Kulüp Hoş Geldin Paketi, iş büyümesini takdir eden Altın Kaplamalı Ödül, Yandex Ads etkinliklerine VIP alana erişim ve şirket tarafından düzenlenen veya ortak olunan sektör etkinliklerine ücretsiz katılım ve ulaşım hakkı kazanacaklar.

Tüm Yandex Ads e-ticaret müşterilerine açık olacak proggramın avantajlarından yararlanmak için işletmelerin Yandex Ads Space ile bir reklam harcaması eşiğine ulaşması ve ardarda iki çeyrek boyunca istikrarlı bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Program ile Yandex Ads'in derin müşteri bağlılığı yaratma, marka sadakatini geliştirme ve müşterilerin iş başarısına doğrudan katkıda bulunan anlamlı teşvikler sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Bölge Başkanı Veronika Zueva şu ifadeleri kullandı:

“Yandex Ads Premium Club ile müşterilerimizin başarısına yatırım yapıyor ve sadakatlerini somut, heyecan verici yollarla ödüllendiriyoruz. Bu program sadece belli avantajlar sağlamıyor, ortaklarımızla güçlü ilişkiler kurmak ve Türkiye'nin rekabetçi e-ticaret ortamında birlikte büyümemizi sağlayacak."

Daha fazla bilgi edinmek veya Yandex Ads Premium Club'a kaydolmak isteyen işletmelerin Yandex Ads temsilcileriyle iletişime geçmeleri gerekiyor.