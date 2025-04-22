Yandex Ads Telegram Kanallarında Kazanç Fırsatını Türkiye'ye Taşıyor

Yandex Ads, Türkiye’de dijital reklamcılık alanında yepyeni bir hizmeti kullanıma sundu. Türkiye’de günden güne daha da popülerleşen Telegram uygulamasında başlayan bu yenilikçi reklam çözümü markalar için yüksek etkileşimli kullanıcı tabanına doğrudan erişim fırsatı sunuyor.

Telegram Kanalları Nasıl Kazanç Sağlayacak?

Telegram kanal sahipleri, bu yeni hizmet sayesinde reklamveren aramak ya da manuel olarak reklam yerleştirme gibi zahmetli süreçlerle uğraşmadan kolayca gelir elde edebilecek.

Yandex Direct üzerinden oluşturulan kampanyalar, yapay zeka destekli bir sistem tarafından ilgili kanallarla eşleştiriliyor.

Ardından bir bot, reklamları otomatik olarak yayınlıyor ve 46–48 saat içinde kaldırıyor. Tüm reklamlar, kalite standartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla titizlikle inceleniyor. Ayrıca kanal sahipleri, reklamların ne sıklıkta ve hangi zaman aralıklarında yayınlanacağını tamamen kontrol edebiliyor. Bu da reklamların doğal bir şekilde yerleştirilmesini ve abonelerin rahatsız olmamasını sağlıyor.

Yandex üzerinden gelir elde etme yöntemi oldukça basit: Kanal sahipleri, gösterim (impression) bazlı kazanç elde eder, ödemeler aylık olarak ve minimum 150 Dolar eşiğine ulaşıldığında yapılıyor. Kazançlar banka havalesi veya Payoneer aracılığıyla çekilebiliyor.

Monetizasyon için hangi şartlar gerekiyor?

Monetizasyona uygun olabilmek için Telegram kanallarının bazı temel şartları karşılaması gerekiyor. Kanal en az üç aylık olmalı ve minimum 1.500 aboneye sahip olmalıdır. Ayrıca aktif olması (son iki hafta içinde paylaşım yapılmış olmalı) ve içeriğin yasal düzenlemelere uygun olması gerekiyor.

Reklamverenler Ne Kazanır?

Yandex Ads’in Telegram Kanallarında Reklam çözümü, Telegram kullanıcılarına ve hatta geleneksel reklamları daha az gören Telegram Premium abonelerine ulaşmak için yeni bir yöntem sunuyor.

Telegram’da kampanya başlatmak için, Yandex Direct üzerinden unified bir performans kampanyası oluşturup Telegram’ı tercih edilen mecra olarak seçilebiliyor. Rekelamverenler, haftalık harcama limiti belirleyebiliyor ve tıklama başına maliyet (CPC) stratejisiyle maliyetleri kontrol altında tutabiliyor.

Telegram’da Reklamlar Nasıl Görünüyor?

Telegram kanalındaki reklamlar, kanalın içeriğine uygun bir şekilde normal bir paylaşım gibi görünüyor ve kanal içeriğine doğal bir şekilde entegre oluyor. Her reklam, görsel veya video, reklamverenin web sitesine yönlendiren tıklanabilir bir başlık, kısa bir açıklama ve "sponsorlu" etiketi içeriyor.

Reklamverenler paylaşımlarını daha dikkat çekici hale getirmek için reklam metinlerini 764 karaktere kadar hazırlayabiliyor, biçimlendirme ve emoji kullanımı da destekleniyor.

Reklamverenler, her biri maksimum 10MB olan 10 adede kadar görsel veya video yükleyebiliyor ve kullanıcı etkileşimini artırmak için "Websitesini ziyaret et", "Hemen sipariş ver" veya "Başvur" gibi çağrı butonları ekleyebiliyor. Gerektiğinde yaş sınırlamaları veya yasal uyarılar da reklamda yer alabiliyor.