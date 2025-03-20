Yandex Arama ve Yandex Haritalar'dan Ramazan'a Özel Özellikler!

Yandex Arama ve Yandex Haritalar uygulamaları, Ramazan için kullanıcı deneyimini ön planda tutarak özel özellikler sunuyor. Yandex Arama, Yazeka ile birlikte kullanıcıların bulundukları konuma göre günlük namaz vakitlerini takip etmelerini sağlayan Namaz Vakitleri özelliğinin yanı sıra ayrıca Sahur ve İftar vakitlerine hızlı erişim imkânı sağlıyor.

Diğer yandan, Sure Bilgisi özelliği, kullanıcıların Kuran surelerinin Arapça ve Türkçe okunuşlarını ve anlamlarını kolayca erişmelerine olanak tanıyor.

Yandex Arama ve Yandex Haritalar'dan Ramazan'a Özel Yenilikler

Yandex Arama, Yazeka ile birlikte kullanıcılarına bulundukları konuma göre gerçek zamanlı namaz vakitleri sunuyor. Bu vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerinden alınmakta olup, şehir içindeki zaman farklarını da göz önünde bulunduruyor.

Sahur ve İftar vakitlerine doğru ve güvenilir bilgilerle hızlıca ulaşılabiliyor. Kullanıcılar örneğin "n​amaz vakitleri İstanbul" gibi aramalarla vakitleri görüntüleyebilirler. Ayrıca Yandex Arama, Yazeka ile birlikte Sure Bilgileri özelliğini de sunuyor.

Bu özellik, kullanıcılara Kuran surelerine kolay erişim imkanı tanıyor. Her surenin orijinal Arapça metni, Türkçe telaffuzu ve anlamı tek bir yerde görüntülenebiliyor. Ayrıca surelerin sesli okuma seçeneği de bulunuyor. Böylece kullanıcılar sureleri dinleyebiliyorlar.

Bu içerik, güvenilir kaynaklardan alınıyor ve açık, erişilebilir bir formatta sunuluyor. Böylece kullanıcılar Ramazan ayında dini bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Bu içerik için yapılabilecek arama örnekleri şunlar olabilir: Bakara Suresi 24. Ayet, İsra Suresi ve Nas Suresi.

Yandex Haritalar, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de (her şehir için 4 rehber olmak üzere toplam 16) yapay zeka destekli Ramazan rehberleri sunuyor. Bu rehberler, yerel şeflerin gurme iftar menülerinden, uygun fiyatlı ve bol çeşitli iftar sunan kafelere kadar geniş bir yelpazede yemek seçeneklerini içeriyor.

Rehberler, Türkiye’deki kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş, detaylı ve kaynak bazlı yanıtlar sunan yapay zeka aracı Yazeka ile zenginleştirildi. Tüm rehberleri görmek için uygulamayı açıp ekranın sol alt köşesindeki “Rehberler” butonuna tıklamanız yeterli oluyor.

Bu güncellemelerle Yandex Search ve Yazeka destekli Yandex Haritalar, Ramazan boyunca kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler sunmaya devam ediyor.