Güneş'ten 100 Kat Büyük Yanıp Sönen Yıldız Keşfedildi

Yanıp sönen yıldız gezegenlerin arkasına saklanıyor olabilir. Bilim adamları, Samanyolu'nun merkezinde yanıp sönen devasa bir yıldız bulduğunu bildirdi. VVV-WIT-08 adlı yıldız, Güneş'ten 100 kat daha büyük ve 25.000 ışık yılı uzaklıkta.

Gök bilimciler, Samanyolu'nun kalbinin yakınında gizlenen, Güneş'in yaklaşık 100 katı büyüklüğünde, yanıp sönen dev bir yıldız tespit etti.

Teleskop gözlemleri, 25.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa yıldızın birkaç yüz gün içinde %97 oranında karardığını ve ardından yavaş yavaş eski parlaklığına döndüğünü ortaya çıkardı. Beklenmedik kararmaya, muhtemelen önünden geçen opak toz bulutuyla çevrili bir gezegen veya yörüngesine eşlik eden bir yıldız neden oldu.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Leigh Smith, yıldızın ani kararmasıyla ilgili olarak, “Bir anda ortaya çıktı. 2012'nin başlarında kararmaya başladı ve sonraki 100 gün içinde tekrar görünmeye başlamadan önce Nisan ayına kadar ortadan kayboldu" dedi.

Yanıp sönen yıldız gezegenlerin arkasına saklanıyor olabilir

Gök bilimciler, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi tarafından işletilen Vista teleskopu tarafından toplanan veriler yardımıyla bu gizemli yıldızı fark etti. Cihaz, elektromanyetik spektrumun kızılötesi alanında parlaklık bakımından değişen örnekleri araştırmak için bir milyar yıldızı yaklaşık on yıldır takip ediyor.

Bilim adamları, belirlenen herhangi bir kategoriye girmeyen değişken yıldızlar bulduklarında, "What is this?" (bu nedir?) veya "WIT" nesneleri diyorlar. En son keşfedilen yıldızın ise VVV-WIT-08 adını taşıdığı ifade edildi.

Dev yıldız, galaksinin bu kadar yoğun bir bölgesinde olduğu için araştırmacılarda, bilinmeyen bir karanlık nesnenin tesadüfen önüne geçip geçmediği merakını uyandırdı. Simülasyonlar, Samanyolu'nun etrafında gezinen inanılmaz sayıda karanlık nesne olmadan bunun pek olası olmadığını gösterdi.

İhtimali daha yüksek olan durum ise VVV-WIT-08 yıldızının, yörüngedeki bir gezegenin veya yıldızın etrafındaki tozlu bulutun arkasına saklanarak gizlenmesi olabilir. Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinden bildirilen hesaplamalara göre, toz bulutunun Dünya'dan bir elips gibi görünecek şekilde ve devasa olması gerekiyor. Dünya'dan Güneş'e olan mesafenin en az dörtte biri kadar yarıçapa sahip olması ile VVV-WIT-08 yıldızını görünmez hale getirebilir.

VVV-WIT-08'in tekrar ne zaman kararacağı belli değil, ancak gök bilimciler bunun önümüzdeki 20 ila 200 yıl içinde olacağına inanıyor. VVV-WIT-08'in yanında iki yanıp sönen yıldız daha tespit edildi, ancak araştırmacıların bunlar hakkında daha az ayrıntıya sahip olduğu aktarıldı.