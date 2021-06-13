Çin'in Uzay Aracı Zhurong'dan Selfie Geldi!

Çin'in uzay aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmesinin üzerinden yaklaşık beş hafta geçtikten sonra içerisinde birçok ayrıntıyı bulunduran bir selfie geldi. Mayıs ayında Mars'a inişini gerçekleştiren araç kablosuz bir kamera aracılığı ile aracın ön planda olduğu bir fotoğraf elde edildi.

Zhurong'un hemen sağında altı tekerli aracın yumuşak bir şekilde inmesini sağlıyor. Fotoğraftaki her iki aracın da üzerinde Çin'in bayrağı yer alıyor.

Çin'in gezgininden gelenler bunlarla sınırlı kalmadı. Gezgin tarafından çekilen ikinci görüntüde bir önceki fotoğrafta onun hemen yanında yer alan platforma odaklanılıyor. Aşağıdaki fotoğrafta Zhurong'un yüzeye inmesi için ona yardımcı olan platform ve onun yüzey üzerinde bıraktığı izleri görebilirsiniz.

Üçüncü fotoğraf inişin gerçekleştiği yerde çekildi. Bu fotoğrafın çekildiği bölge, Mars'ın kuzey yarım küresinde geniş bir arazi olan Utopia Planitia olarak biliniyor. Bütün bu görüntüler, gezginin altına imza attığı başarıyı kutlamak için Çin Ulusal Uzay Ajansı tarafından düzenlenen bir tören eşliğinde yayımlandı.

Çin'in Uzay Aracı Zhurong Hakkında Bilinenler

Bilim insanları, Zhurong'un en az 90 Mars günü görevini aktif bir şekilde yerine getirmesini umuyor. Araç, 2000'li yıllarda Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Spirit ve Opportunity araçlarına çok benziyor. Bu araç yaklaşık 240 kg ağırlığında. Fotoğraf çekmek ve konum verisi paylaşmak için kameralara sahip. Araçta ayrıca yerel kayaların mineralojisi de dahil olmak üzere çevrenin genel yapısını araştırmak için çeşitli araçlar bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait mevcut gezginler (Curiosity ve Perseverance) gibi Zhurong da kayaları değerlendirmek için bir araca sahip. Perseverance ile ortak bir özelliği ise yerin altını araştırmasını sağlayacak bir sistemle çalışması.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona Üniversitesi, perşembe günü Zhurong'un yörüngeden çekilmiş renkli bir fotoğrafını yayımlamıştı. Üniversite, bu görüntüyü HiRISE ile yakaladı. NASA'nın keşif aracına yerleştirdiği kamera ile çekilen fotoğrafta uzay gezgininin nasıl göründüğünü aşağıdaki fotoğrafı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Çin'in şu anki çalışması, NASA'nın Mars'ta yaptığı keşiflerin yanında başlangıç olarak görülebilir. Uzay aracının ilerleyen günlerde neler başaracağı merak ediliyor. Siz de Çin'in uzay aracı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.