Yapay Böbrek Testleri Başarılı Oldu

Son yıllarda çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılması amacı ile yürütülen yapay organ çalışmaları ile ilgili pek çok gelişmeye tanıklık ediyoruz. Şimdi, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan araştırmacılar, yapay böbreklerin başarılı şekilde test edildiğini duyurdu.

Yapay Böbrek Testleri Olumlu Sonuçlar Verdi

Böbrek hastalarını diyaliz makinelerinden ve nakil bekleme sıralarından kurtarmayı hedefleyen Kidney Project, implante edilebilir biyo-yapay böbreği ile bu hedefe bir adım daha yaklaşmayı başardı. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yönetilen ve ülke çapında bir iş birliğini temsil eden projedeki testler olumlu sonuçlar verdi.

Söz konusu proje kapsamındaki çalışmalar aslında birkaç yıldır sürdürülüyordu ve kandaki toksinleri temizlemeden diğer böbrek fonksiyonlarına kadar tüm temel işlevlerin testleri olumlu sonuçlar vermeyi başarmıştı. Yapılan son testler ise yapay böbreğin küçültülmüş bir versiyonunun performansını klinik öncesi bir modelde değerlendirdi.

Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin fonksiyonlarını kalıcı bir şekilde yitirmesine neden oluyor. Bu hastalığa sahip olan kişilerin çoğu sürekli olarak haftanın birkaç gününü (kanlarının filtrelenmesi amacıyla) diyaliz kliniklerinde geçiriyor. Bu ise hem zaman alıcı, hem rahatsız edici hem de riskli bir süreçtir.

Böbrek nakli sayesinde hastaların bir kısmı nakledilen böbreklerle hayatlarına devam edebiliyor ancak yüksek talep, tüm hastaların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalıyor. Buna ek olarak böbrek nakli yapılan hastalar da hayatları boyunca immünosupresan ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor.

Bu ilaçlar bağışıklık sistemini baskılayıp hastaları daha diğer hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirmesinin yanında, ciddi yan etkileri ile de çeşitli sorunlara neden oluyor. İşte yapay böbrek çalışmaları tam olarak bu noktada devreye girmeyi başarıyor. Biyo-yapay böbrekler ile birlikte hastalar diyalizden kurtulmakla kalmıyor, herhangi bir bağışıklık tepkisi söz konusu olmadığı için kullanılan ilaçlar da devre dışı kalmış oluyor.