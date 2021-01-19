Körlük Tarihe mi Karışıyor? Yapay Kornea ile Gözleri Açıldı

78 yaşındaki görme engelli bir adamın yapay kornea ile gözleri açıldı. Özel bir şirket tarafından geliştirilen yapay kornea sayesinde yeniden görmeye başlayan yaşlı adam, dünyadaki bir ilki temsil ediyor. İşte görme engelli bireylere büyük umut sunan çalışma.

İsrailli sağlık-teknoloji girişim şirketi CorNeat tarafından geliştirilen yapay korneanın ilk implantı, görme engelli bir adamın gözlerine yeniden kavuşmasını sağladı. Şirketin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göre, 10 yıldır her iki gözü de kör olan 78 yaşındaki adamın gözleri sağlıklı durumda.

CorNeat adlı bir şirket tarafından geliştirilen KPro, donör dokusu olmadan yaralı veya deforme olmuş kornea yerine doğrudan göz duvarına entegre edilebiliyor. 78 yaşındaki hasta, ameliyattan hemen sonra aile üyelerini tanıyabildi ve bir göz çizelgesindeki sayıları okumayı başardı.

Yapay kornea sayesinde yeniden görmeye başladı

Kornea, gözün ön kısmını kaplayan ve koruyan şeffaf tabakadır. Kerotokonus ve travma gibi hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle dejenere olabilir veya yaralanabilir.

Yapay kornea implantları, kornea dejenerasyonu olan hastalar için zaten mevcut. Ancak nakiller veya kornea halka implantları işe yaramadığında genellikle son çare olarak tercih ediliyor. Buna karşılık CorNeat naklini yerleştirmek, minimum dikiş ve kesme gerektiren nispeten basit bir prosedürü kapsıyor.

CorNeat'e göre geliştirilen yapay kornea implantları hem daha ucuz hem de daha az riskli. Hücresel çoğalmayı uyaran ve ilerleyici doku entegrasyonuna yol açan bir biyomimetik malzeme kullanılan bu parçaların sadece gönüllülük esasıyla test edildiğini de belirtmek gerekiyor.

Prof. Dr. Irit Bahar tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrasında, "Cerrahi işlem basitti ve sonuç tüm beklentilerimizi aştı. Bandajları çıkardığımız an duygusal ve önemliydi. Bunun gibi anlar, doktorlar olarak çağrımızın yerine getirilmesidir. Bu heyecan verici şeyin ön saflarında olmaktan gurur duyuyoruz. Milyonların hayatını kuşkusuz etkileyecek anlamlı bir proje." ifadelerini kullandı.

CorNeat KPro'nun mucidi ve şirketin kurucu ortağı olan Dr. Gilad Litvin ise, "Bu ilk implante gözü ortaya çıkarmak ve o anda o odada olmak gerçeküstü bir duyguya yol açtı" dedi ve şöyle ekledi: "Yıllarca süren sıkı çalışmalardan sonra, bir meslektaşın CorNeat KPro'yu kolaylıkla yerleştirdiğini görmek ve ertesi gün bir insanın gözlerini yeniden kazanmasına tanık olmak heyecan verici."