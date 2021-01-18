Tanzanya'daki 2 Milyon Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

Tanzanya'da 2 milyon yıllık insan fosilleri, taş aletler ve fosilleşmiş kemikler gibi insan tarihine ışık tutacak yeni materyaller keşfedildi. Yeni keşfedilen taş aletler, bilinen en eski taş alet endüstrisi olan Oldowan bölgesinde bulundu.

Uluslararası bir arkeolog ve paleoantropolog ekibi, Tanzanya'daki eski Olduvai Gorge havzasının (Oldupai) batı kısmındak 2 milyon yıllık taş aletler, fosilleşmiş kemikler ve bitki materyallerinden oluşan geniş bir koleksiyon keşfetti.

Kuzey Tanzanya'ya dayanan bu keşif, ilk Olduvai homininlerinin eğrelti otlarından ormanlık mozaiklere, göl kenarındaki ormanlık alanlardan palmiye ağaçlarına ve bozkırlara kadar hızla değişen ortamlara ayak uydurabildiklerini gözler önüne seriyor.

2.6 milyon yıl öncesine dayanan Oldowan taş aletleri, muhtemelen Homo habilis tarafından üretildi ve insan evriminde önemli bir kilometre taşına ulaşılmasına yol açtı.

McMaster Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Profesör Tristan Carter, “Araştırmamız uzak kökenlerimize ve evrimsel tarihimize daha fazla ışık tutuyor. Açığa çıkan kanyon duvarı 2 milyon yıllık jeolojik tarihi ortaya koyuyor ve antik çökeltiler, taş eserlerin yanı sıra insan ve hayvan kalıntılarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Devam eden radyometrik çalışmalar sayesinde eserlerin 2 milyon yıl öncesine yani Buzul Çağı (Early Pleistosen) olarak bilinen bir döneme ışık tuttuğu dile getirildi. Aletleri hangi Hominini türlerinin ise henüz belirsizliğini koruyor.

Tanzanya'nın 2 milyon yıllık insan fosilleri

Oldupa bölgesindeki taş aletlerin ve hayvan fosillerinin (yaban sığırları, domuzlar, su aygırları, panterler, aslanlar, sırtlanlar, primatlar, sürüngenler ve kuşlar) yoğunluğu, hem insan hem de hayvan yaşamının su kaynakları etrafında oluştuğunun farklı bir kanıtı.

Ewass Oldupa çevresindeki jeolojik, tortul ve bitkilerin çok hızlı bir şekilde değiştiğini dile getiren araştırmacılar, yine de insanların 200.000 yıldan fazla süre boyunca yerel kaynakları kullanmak için bu alana geldiğini söylüyor.

Dar es Salaam Üniversitesi'nde araştırmacı olan Dr. Pastory Bushozi, "Volkanik faaliyet sonrası dahil olmak üzere çeşitli ve dengesiz ortamların işgali, büyük ekolojik dönüşümlere adaptasyonun en eski örneklerinden biridir" şeklinde konuştu.

Bilim adamları ayrıca Ewass Oldupa aletlerinin kimyasal bileşimini karşılaştırdılar. Bu aletleri yapmak için kullanılan kayaların çoğunun bölgeden 12 km uzakta elde edildiğini belirlediler. Çalışmanın eş yazarı Julien Favreau ise, "Bu, insan evriminin erken bir aşamasında planladığı davranışı gösteriyor" dedi.