Yapay Zekâ Bilgiye Güveni Azalttı: Gerçek Görüntüleri Bile Sahte Sanmaya Başladık!

Bildiğiniz üzere yapay zekâ araştırmaları zaman zaman insanlığı endişeye düşürüyor. New York Times, yapay zekâ sahtekârlığıyla ilgili yeni bir haber hazırladı. Haberde demeç veren bazı uzmanların açıklamaları endişeleri yeniden artırdı.

Gerçek Görüntüleri Bile Sahte Sanıyoruz!

Yapay zekânın kullanım alanları arttıkça insanların gerçeğe olan inancı da azaldı. Sosyal medyada paylaşılan görütülere karşı bir şüphe duygusu oluştu. Uzmanlar özellikle savaş içeriklerinde bunun çok ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Teknolojinin savaşlar üzerinde büyük oranda etkisi olacağı biliniyordu. Ancak tahmin edilenden daha farklı bir etki görüldü. Örneğin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda eski yıllara ait savaş görüntüleri paylaşıldı.

İnsanlar bu görüntülere gerçek olmasına rağmen inanmadılar. Bir başka örnek; Gazze'de bombalanan bir hastanenin müdürünün basın toplantısında çekilen görüntülerinin yapay zekâ tarafından oluşturulduğu söylendi. Halbuki aynı toplantıyı farklı kişiler başka açılardan çekmişti o kadar.

Kısacası yapay zekâ içeriğinin dolaşımda olma ihtimali bile insanların gerçek görselleri, videoları ve ses kayıtlarını gerçek olmadığı gerekçesiyle göz ardı etmesine neden oluyor. Dezenformasyon gözlemcilerine göre bu durum gelecekte sorunlara yol açacak.

Medya okuryazarlığı programı MediaWise'ın yöneticisi Alex Mahadevan bu konuda "Neyin sahte olduğunu kanıtlamak anlamsız bir çaba olacak. Bu asla işe yaramayacak. Neyin gerçek olduğunu doğrulamaya nasıl başlayabileceğimiz konusunda daha kararlı olmamız gerek”. dedi.

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