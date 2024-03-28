Yapay Zeka Tehdidi Artıyor: Dolandırıcılık Artık Eskisinden Daha Kolay Yapılabiliyor!

ABD Hazine Bakanlığı, "Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekaya Özel Siber Güvenlik Risklerinin Yönetilmesi" başlıklı yeni bir rapor yayınladı ve rapora ilişkin bazı açıklamalar yapıldı.

Bakanlığın raporun hazırlık sürecinde finansal hizmet ve teknoloji sektöründeki 42 şirketler görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Tüm bu şirketlerin yapay zekanın kendi bünyelerinde nasıl avantajlar veya dezavantajlar sunduğu soruldu.

Yayınlanan rapora bakıldığı zaman özellikle yapay zekanın finans firmalarına daha fazla saldırı gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Yapay Zeka Dolandırıcılığı Kolaşlaştırıyor

Yayınlanan rapor için görüşülen kurumlar daha çok teknoloji devleri, veri sağlayıcılar, finans sektörü, siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele kurumları oldu. Raporda özellikle yapay zekanın dolandırıcılık ve siber saldırı amacıyla kullanılmasının haricinde en iyi ve verimli nasıl kullanılacağına dair de öneriler paylaşıldı.

Hazina Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, rapordan yola çıkarak bir değerlendirme yaptı ve yapay zekanın özellikle finans sektöründe siber güvenlik ve dolandırıcılık konusunda daha sıkı tedbirler almaları gerektiğini söyledi. Mevcut düzende yapılan saldırılara karşı korunmak için gelişen teknoloji de kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Raporda büyük tehdit oluşturan bu durumun acil bir şekilde çözülmesine yönelik adımlar da yer aldı. Bu adımlar şu şekilde aktarıldı:

Büyüyen yetenek açığının ele alınması

Dolandırıcılık verile arasındaki uçurumun daraltılması

Düzenleyicilerin koordinasyonu

Yapay zeka risk yönetimi standardının geniişletilmesi

Veri tedarik zinciri haritalaması için uygulamalar

Üretken yapay zeka çözümlerinin açıklanabilirliği

Beşeri sermayedeki boşluklar

Ortak bir yapay zeka sözlüğüne duyulan ihtiyaç

Sağlam dijital kimlik çözümleri

Uluslararası koordinasyon

Tüm bunların gerçekleştirilmesi gelebilecek olan saldırılara ve dolandırıcılıklara engel olabilir gözüyle bakılıyor. Şu an rapora göre yapay zekadaki büyük ilerleme ve gelişme sebebiyle kişiler ses ve görüntü de dahil olmak üzere gerçekçi görüntüler üreterek kişileri kolayca dolandırabiliyor.