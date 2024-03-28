Yapay Zeka Tehdidi Artıyor: Dolandırıcılık Artık Eskisinden Daha Kolay Yapılabiliyor!
Yeni yayınlanan rapora göre yapay zekanın dolandırıcılığı kolaylaştırdığı belirtiliyor. Bazı sektörler bundan fazlasıyla olumsuz etkileniyor. İşte detaylar!
ABD Hazine Bakanlığı, "Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekaya Özel Siber Güvenlik Risklerinin Yönetilmesi" başlıklı yeni bir rapor yayınladı ve rapora ilişkin bazı açıklamalar yapıldı.
Bakanlığın raporun hazırlık sürecinde finansal hizmet ve teknoloji sektöründeki 42 şirketler görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Tüm bu şirketlerin yapay zekanın kendi bünyelerinde nasıl avantajlar veya dezavantajlar sunduğu soruldu.
Yayınlanan rapora bakıldığı zaman özellikle yapay zekanın finans firmalarına daha fazla saldırı gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı belirtiliyor.
Yapay Zeka Dolandırıcılığı Kolaşlaştırıyor
Yayınlanan rapor için görüşülen kurumlar daha çok teknoloji devleri, veri sağlayıcılar, finans sektörü, siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele kurumları oldu. Raporda özellikle yapay zekanın dolandırıcılık ve siber saldırı amacıyla kullanılmasının haricinde en iyi ve verimli nasıl kullanılacağına dair de öneriler paylaşıldı.
Hazina Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, rapordan yola çıkarak bir değerlendirme yaptı ve yapay zekanın özellikle finans sektöründe siber güvenlik ve dolandırıcılık konusunda daha sıkı tedbirler almaları gerektiğini söyledi. Mevcut düzende yapılan saldırılara karşı korunmak için gelişen teknoloji de kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Raporda büyük tehdit oluşturan bu durumun acil bir şekilde çözülmesine yönelik adımlar da yer aldı. Bu adımlar şu şekilde aktarıldı:
- Büyüyen yetenek açığının ele alınması
- Dolandırıcılık verile arasındaki uçurumun daraltılması
- Düzenleyicilerin koordinasyonu
- Yapay zeka risk yönetimi standardının geniişletilmesi
- Veri tedarik zinciri haritalaması için uygulamalar
- Üretken yapay zeka çözümlerinin açıklanabilirliği
- Beşeri sermayedeki boşluklar
- Ortak bir yapay zeka sözlüğüne duyulan ihtiyaç
- Sağlam dijital kimlik çözümleri
- Uluslararası koordinasyon
Siber Suçlar Nedir? Türleri Neler?
Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde birçok işimizi internet üzerinden hallediyoruz. İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerimizi, sosyal medya hesaplarını kullanırken e-posta bilgilerimizi, bir siteye üye olurken cep telefonu numaramızı gibi birçok kişisel verilerimizi yabancılarla paylaşıyoruz.
Tüm bunların gerçekleştirilmesi gelebilecek olan saldırılara ve dolandırıcılıklara engel olabilir gözüyle bakılıyor. Şu an rapora göre yapay zekadaki büyük ilerleme ve gelişme sebebiyle kişiler ses ve görüntü de dahil olmak üzere gerçekçi görüntüler üreterek kişileri kolayca dolandırabiliyor.
YORUMLAR