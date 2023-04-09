Yapay Zeka Görselleri Nasıl Tespit Edilir? İşte 4 Yöntem!

Geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın tutuklandığına ve Papa'nın oldukça farklı kıyafetler giydiğine dair görüntüler, sosyal medyayı sallamıştı. Birçok kişi bu görüntüerin gerçek olduğuna inandı. Ancak bu görüntüler yapay zeka ile üretildi!

Sosyal medyada viral olan görüntüler sonrasında yapay zeka ile üretilen görsellerin ne denli tehlikeli yerlere gidebileceği ortaya çıktı. Peki, yapay zeka görselleri nasıl tespit edilir? İşte uygulayabileceğiniz dört madde!

Yapay Zeka Görselleri Tespit Etmek İçin 4 Soru

Yapay zeka görsellerini tespit etmek bir hayli zor olabiliyor. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkanlar, en profesyonel kişileri dahi şüpheye düşürebiliyor. Ancak yine de bu görselleri bulmak için çeşitli yollar bulunuyor.

Plastik Görünüm Var Mı?

Evet, yapay zeka görselleri çok gerçekçi. Ancak hala doğru şekilde yapamadığı şeyler var. Bunlardan en başta gelenlerden biri de ışıklandırma ve nesne dokusu. En ünlü yapay zeka görsel oluşturucularından olan Midjourney'in en kötü yaptığı şeylerden biri de tamamen pürüssüz nesneler ve yüzeyler oluşturması.

Yani baktığınız görselde normalde bir kumaş gibi durması gereken nesne, plastik gibi görünüyorsa, o zaman onun yapay zeka ile oluşturulmuş olma ihtimali var.

Estetik Uyumsuzluklar Bulunuyor Mu?

Sanatsal çalışmaların tespiti biraz daha zor. Ancak bir gerçekçi bir üretim yapmayı amaçlayan yapay zeka, özellikle bazı noktalarda eksik kalabiliyor. Bu bağlamda estetik uyumsuzlukları tespit etmek için şu noktalara dikkat edebilirsiniz:

İnsan elleri doğru şekilde yansıtılıyor mu?

Ağız ve dişler normal şekilde görünüyor mu?

Göz altları ve kaşlar insansı duruyor mu?

Fiziksel olarak imkansız gibi görünen nesneler var mı?

Işıklandırma olması gibi görünüyor mu?

Doğru Bilgiler İçeriyor Mu? Saçma Duran Bir Bağlantı Bulunuyor Mu?

Yapay zeka görseller, genellikle insanları kandırmak amacıyla oluşturulduğu için mantıksa çıkarımlar yoluyla bazı sonuçlara varmanız mümkün. Örneğin Papa'nın bir rapçi gibi giyinmesi, pek mümkün olmayan bir durum.

Bu noktada mantıksal çıkarımları bağlam kapsamında araştırmanız gerekir. Ayrıca görselde yer alan bilgiler hakkında Google gibi arama motorlarında araştırma yaparak bilgi edinebilir ve doğruluğu hakkında kesin sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Görsel Arama Metotları İçerisinde Tespit Edilebiliyor Mu?

İnternet, milyarlarca kişi tarafından kullanıldığı için arama motorlarının sahip olduğu tersten görsel arama metotları, kaynağı tespit etmenize yardımcı olabilir. Örneğin bir resim birden farklı haber sitesinde "gerçek" olarak lanse edildiyse, onun yapay zeka tarafından üretilmediğini düşünebiliriz.

Örneğin Papa'ya ait görselleri aradığımızda birçok haber sitesinde bu görsellerin yapay zeka tarafından üretildiği belirtiliyor.