Zeka Yarışında Yeni Lider: Yapay Zeka, İnsanları Performans Testinde Diz Çöktürdü!

Günümüzde yapay zekanın son iki yıllık ilerlemesine bakıldığında birçok alanda insanlara o kadar hızlı yetişiyor ki yeni testlere ihtiyaç duyuluyor.

Stanford Üniversitesi'nin AI endeksi raporunda ise, yapay zekanın hızlı gelişimi ele alındı. Yapay zeka birçok parametrede insanları geride bırakmayı başardı.

Yapay Zeka İnsanları Hangi Alanlardada Geride Bıraktı?

Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü (HAI), akademik ve endüstriyel uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yazılan AI Endeksi raporunun yedinci yıllık sayısını yayınladı.

Geniş içeriği olan raporun en dikkat çekici kısmı yapay zekanın insanlarla karşılaştırıldığında gösterdiği performans olarak öne çıkıyor. Baş döndürücü hızla gelişen yapay zeka günümüzde birçok alanda insanı geride bırakmış durumda görünüyor.

Yapay zeka, 2015 yılında görüntü sınıflandırma, 2017'de temel okuduğunu anlama, 2020'de görsel muhakeme ve 2021 yılında doğal dil çıkarımı alanlarında insanları geride bırakmayı başardı.

Yapay zekanın hızlı bir şekilde akıllanmasından dolayı şuana kadar kullanılan kriterlerin çoğu artık geçerliliğini yitirmiş görünüyor. Dolayısıyla araştırmacılar yeni ve daha zorlu ölçütler geliştirmek için uğraşıyor.

Bu testler sadece yapay zekanın yeterliliğini ölçmek için değil, insanlarla yapay zekaların farklılıklarını vurgulamak ve hangi alanlarda insanların avantajlı olduğunu belirlemek için geliştiriliyor.

Karmaşık Problemleri Çözmede Ne kadar Başarılı Oluyor?

Yeni AI Index raporu, 2023 yılında yapay zekanın ileri düzey matematik problemleri çözme ve görsel sağduyulu akıl yürütme gibi karmaşık bilişsel görevlerde başarılı olsa bile hâlâ sıkıntı yaşadığını gösteriyor.

2021'de yapay zeka sistemleri problemlerin yalnızca %6,9'unu çözebiliyordu. 2023'te ise GPT-4 tabanlı bir model soruların %84,3'ünü çözmeyi başardı. İnsan ortalaması ise %90 düzeyinde başarılı oldu.

Diğer bir alan ise görsel sağduyu muhakemesi (VCR). VCR, basit nesne tanımanın ötesinde, yapay zekanın tahminlerde bulunmak için görsel bağlamda yer alan bilgiyi nasıl kullandığını değerlendiriyor.

Raporda, 2022 ile 2023 yılları arasında VCR'de %7,93'lük bir artışla 81,60'a (insan ortalaması 85) ulaştığı belirtiliyor.

Doğruluk Konusunda İlerleme Var mı?

Günümüzde yapay zeka birçok meslekte yazılı içerik üretiyor. Ancak, büyük ilerlemelere rağmen, büyük dil modelleri (LLM) hala yanlış veya hatalı bilgiler üretmeye eğilimliler.

Yeni AI Index raporunda TruthfulQA, LLM'lerin doğruluğunu test etmek için bir kıyaslama olarak kullanıldı. 817 adet soru (sağlık, hukuk, finans ve politika gibi konularla ilgili), insanların sıklıkla yanlış anladığı yaygın yanlış kanılara meydan okumak için tasarlandı.

2024'ün başlarında piyasaya sürülen GPT-4, 0,59 puanla kıyaslamada en yüksek performansı elde etti. Bu skor, 2021'de test edilen GPT-2 tabanlı modelden neredeyse üç kat daha yüksek. Dolayısıyla büyük dil modellerinin giderek daha iyi eğitildiği ve daha doğru cevaplar vermeye başladığı görülüyor.

2023 yılı boyunca yapay zekada görülen hızlı gelişme durmadan devam ediyor. Yeni geliştirilen modellerle beraber yapay zeka ile insan arasındaki uçurum kapanmış durumda görünüyor.