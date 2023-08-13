Yapay Zekâ Bunu da Başardı: Kripto Para Dolandırıcılığı Son Bulacak!

Yapay zekâ sistemlerinin en sık kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bunun bazı iyi ve kötü yanları olsa da uzmanlar insanlık adına faydalı işlere imza atmak için çaba gösteriyor. Bu atılımlardan bir tanesi de San Diego Üniversitesi'nin ekibinden geldi.

Son zamanlarda özelikle X'i (eski adıyla Twitter) hedef alan kripto para dolandırıcıları, sosyal medyada sorunlara yol açmıştı. İşte San Diego Üniversitesi ekipleri de dolandırıcıların tespit edilebileceği bir yapay zekâ sistemi geliştirmeyi başardı.

Kripto Para Dolandırıcıları Adım Adım İzlenecek!

ABD'deki San Diego Üniversitesi, kripto para dolandırıcılığıyla ilgilenecek bir araştırma ekibi kurdu. Bu ekip, GiveawayScamHunter adındaki yapay zekâ sistemi sayesinde bir dolandırıcılık listesi keşfetti.

X’i (eski adıyla Twitter) konu alarak yapılan araştırmada, 87.617 hesaptan oluşturulmuş 95.111 dolandırıcılık listesi keşfedildi.

Ekibin bir başka çalışması da hediye dolandırıcılıkları alanında oldu. Böylece hangi listenin çekiliş ve hediye dolandırıcılığına karıştığını belirleyerek daha önce hiç tanımlanmamış hediye dolandırıcılıklarını araştırmış oldular.

Ortaya çıkan verilerde yapay zekâ sistemi, yaklaşık 100.000 hediye dolandırıcılık listesine ulaştı. Araştırma raporunda yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

“Dolandırıcı kripto para adreslerinin işlemlerini takip eden bu çalışma, 365’ten fazla kurbanın dolandırıcılar tarafından saldırıya uğradığını ve bunun da tahmini 872.000 dolarlık bir kayba yol açtığı sonucunu ortaya çıkarıyor.”

Görüldüğü üzere; geliştirilen yapay zekâ sistemi sayesinde artık sosyal medyada ve diğer mecralardaki kripto dolandırıcılıkları adım adım izlenerek ifşa edilebilecek. Böylece hem şirketler hem de kullanıcılar, kripto para dolandırıcılarından daha az zarar görecek.

Sizce yapay zekânın bu becerisi dolandırıcılara gerim adım attırabilecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.