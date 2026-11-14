Yapay Zeka Müzik Ödüllerinde Üç Büyük Ödül Tek İsimde Toplandı

Yapay zekayla hazırlanan şarkılar için artık özel ödül törenleri düzenleniyor. Los Angeles'ta düzenlenen ilk yapay zeka müzik ödüllerinde "Yılın Sanatçısı", "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Albümü" kategorilerinin tamamını tek bir isimde toplandı: Xania Monet.

Törene katılan müzik üreticileri, yapay zeka destekli şarkıların arkasındaki insan emeğine odaklandı. Örneğin bazı eserlerde sözleri ve anlatılmak istenen hikayeyi insanlar hazırlıyor, yapay zeka ise bunları müziğe dönüştürüyor. Yani tören baştan aşağı yapay zeka ile hazırlanmış, herhangi bir duygu yansıtmayan parçalar yerine daha özenli işleri mercek altına alıyor.

Xania Monet Hangi Parçayla Keşfedildi?

Xania Monet, özellikle "How Was I Supposed to Know?" adlı R&B şarkısıyla tanınıyor. Daha önce hiç keşfetmemiş olanlar için R&B, ritim ve blues kökenli, güçlü vokallerin ve duygusal anlatımın öne çıktığı bir müzik türünü yansıtıyor. Billboard'a göre şarkı, radyo yayın listesine giren, ilk gerçek olmayan sanatçınından eseri oldu. Bu başarı sayesinde Xania Monet, ödül töreninden önce de müzik sektöründe öne çıkan isim hâline geldi.

Xania Monet'in Şarkılarını Kim Hazırlıyor?

Xania Monet isimli sanal sanatçının arkasındaki isim, Trisha Nikki Jones. Jones, şarkıların tüm sözlerini kendisinin yazdığını ve yapay zekayı kullanarak bu sözleri müziğe dönüştürdüğünü açıkladı. Jones'un çalışma biçimi, ödül almasının da başlıca sebepleri arasında.

Müzikleri tamamen yapay zeka oluşturmuyor. İnsan ve yapay zeka arasında bir iş bölümü var. En önemlisi, parçalar gerçekten insani bir dokunuşa sahip. Jones, şarkının hikâyesini ve sözlerini hazırladıktan sonra yapay zekaya istenen müzik tarzını anlatıyor. Yapay zeka da bu istekler doğrultusunda vokal ve enstrümanların bulunduğu bir şarkı oluşturuyor.

Yapay Zeka ile Şarkı Yapmak Ne Kadar Emek İstiyor?

Bir yapay zeka aracına birkaç kelime yazarak kısa sürede şarkı elde edebilirsiniz. Gelgelelim, bu size her zaman en iyi sonucu vermiyor. Şarkının tarzını, vokal tonunu ve atmosferi doğru tarif etmek gerekiyor. Bu süreçte art arda birkaç deneme yapmak şart olabiliyor. Bazen iyi bir parçayı elde etmek için harcanan zaman birkaç saati bulabiliyor.

Ödül sunan müzik yapımcısı Drake Murphy de bu nedenle üreticilerin emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Yapay zekanın sahte ve ruhsuz işler ortaya çıkardığını öne sürenlerin bu teknolojiyi kullanan gerçek insanları da hesaba katması gerektiğine dikkat çekti.

Adaylardan J. Frequency, müzik üretimi sırasında perde arkasında ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bazı adaylar, müzikle anlatmak istedikleri hikâyelere sahip olduklarını ama bunları geleneksel yöntemlerle şarkıya dönüştürecek bilgi ve becerilerinin olmadığına değindi.

Editörün Yorumu

Yapay zeka ile müzik oluşturmak, özellikle bu alanda hiç eğitim almamış kişilerin de kendi şarkılarını hazırlamasına imkan tanıyor. Söz yazabilen ama beste yapmayı veya enstrüman çalmayı bilmeyen birisi, anlatmak istediği hikâyeyi müziğe dönüştürmek için artık farklı araçlardan faydalanabiliyor.

Bu aslında oldukça büyük bir fırsat. Gelgelelim, bu araçlar çoğunlukla "insan emeği" olmadan kullanılıyor. Xania Monet ismiyle yayınlanan parçalara ben açıkçası nadiren rastlıyorum. Bence yapay zeka ile müzik yapma deneyimi olmayan ama ilk adımı atanlar, her şeyden önce bu konuya dikkat etmeli. Parçalarınızda gerçekten iyi bir insan dokunuşu varsa sıradan yapay zeka şarkılarına göre hedeflenen o duygunun insana geçme olasılığı daha da artacak ve ortaya gerçekten iyi bir iş çıkacaktır.