Bir restoranı arayıp rezervasyon yaptırmak veya bir işletmeden bilgi almak için telefonla konuşmanız gerekmeyebilir. Meta, yapay zeka asistanı Muse'a kullanıcının adına telefon görüşmesi yapma özelliği kazandırdı. Şirketin yapay zekası artık işletmeleri arayabiliyor, karşı tarafın telefonu açmasını bekleyebiliyor ve görüşme sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri alabiliyor.

Meta Muse Hangi Telefon Görüşmelerini Yapabiliyor?

Muse'un telefonla görüşme özelliği, restoran rezervasyonları, randevu ayarlamaları ve işletmelerden bilgi alma gibi işlemler için kullanılabiliyor. Bir işletmeyi aradıktan sonra telefonu hemen açılmadığı için görüşmeyi hemen sonlandırmıyor. Gerektiğinde karşı tarafın cevap vermesini bekleyebiliyor.

Bununla ilgili bir örnek olay da var. Moltbook'un kurucusu ve Meta Superintelligence çalışanı Matt Schlicht, geçen ay yapay zeka asistanının bir Volvo bayisini aradığı görüşmenin kaydını paylaştı. Muse, yaklaşık 15 dakika hatta bekledikten sonra Schlicht'in ihtiyaç duyduğu bilgileri almayı başardı.

My muse called Volvo for me to see when the next available appointment is. You can listen to the phone call here. I have it do multiple calls like this every day (I'm still trying to get better and better at leveraging muse). My muse called, waited on the line for 15 minutes, and then got the information I needed. - Saved me a ton of time - Muse was able to talk to the other person, with no confusion or interruptions on Volvo's side, and got the info we needed (This is the real transcript from the call but the audio has been recreated for this video) — Matt Schlicht (@MattPRD) October 9, 2026

Muse Telefonda Yapay Zeka Olduğunu Söylüyor mu?

Muse, Matt Schlicht'in paylaştığı görüşmede karşı tarafa kendisini açıkça bir yapay zeka olarak tanıtmadı. Sadece Schlicht adına aradığını ve görüşmeyi kayda aldığını belirtti. Bu durum bazı görüşmelerde sorun yaratmayabilir ama karşıdaki kişi eğer bir yapay zeka ile konuştuğunu fark ederse telefonu kapatabilir.

Görüşme sırasında beklenmedik sorular sorması veya farklı bir departmana yönlendirmesi de mümkün. Örneğin restoran rezervasyonu yaptırırken istediğiniz saat doluysa başka bir saat seçmeniz gerekebilir. Muse'un bu tür durumlarda nasıl karar verdiği ve sizin tercihleriniz doğrultusunda hareket edip edemediği bu nedenle ayrıca ele alınması gereken bir konu.

Meta'nın Telefonla Görüşme Özelliği Türkiye'de Kullanılabilecek mi?

Meta, Muse'u şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılara sunuyor. Telefon görüşme özelliği de ABD'deki ücretli abonelerle sınırlı tutuluyor. Şirket, bu özelliğin henüz Türkiye'ye ne zaman geleceği resmî olarak açıklamadı. Dolayısıyla şu an Türkiye'de ödeme yapmak isteyen birisi bile özelliğe erişemiyor.

Editörün Yorumu

Muse'un telefon görüşmesi yapabilmesi, günlük hayatta çok büyük faydasını görebileceğimiz bir özellik. Restoran rezervasyonu ve randevu alma gibi işler için telefonla uğraşmak istemeyenlerin düzenli olarak kullanacağını düşünüyorum. Tabii, Muse'un beklenmedik durumlarda -örneğin saatin dolu olması ve farklı bir saat seçilmesinin gerekmesi- nasıl harekettiğini de merak ediyorum.

Asistanın başka bir saati size sormadan kabul etmesini istemezsiniz, değil mi? İşte tam da bu nedenle Muse'un farklı senaryolarda kullanıcının tercihlerini ne kadar doğru uyguladığını görmeyi beklemek gerek. Ayrıca kullanıcının kişisel bilgilerini paylaşmaması için ne tür önlemlerin alındığı da dikkat edilmesi gereken detaylar arasında.