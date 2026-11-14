GTA 6'nın Kutusundaki Kodları Bu Yöntemle Ele Geçirebilirler

GTA 6'nın kutulu sürümünü satın alanlar, daha önce başka biri tarafından kullanılmış bir oyun koduyla karşılaşabilir. Kullanıcılar tarafından paylaşılan yeni fotoğraflara göre kutunun iç kapağına basılan dijital kod, ilginç bir yöntemle hiç açılmadan elde edilebiliyor. Kutulu sürümü satın almayan bir kişi, dijital kodu kullanarak oyuna sahip olabilir.

GTA 6'nın Kodu Kutu Açılmadan Nasıl Okunuyor?

ResetEra ve X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan fotoğraflarda kutunun yan tarafından tutulan güçlü bir el feneriyle içerideki kodun görülebildiği öne sürülüyor. Kod, ayrı bir kâğıda basılmak yerine kutunun iç kapağına doğrudan yerleştirilmiş durumda. Kazınarak açılan bir koruma da yok. Güçlü ışık sayesinde kutunun içindeki yazılar dışarıdan seçilebilir hâle geliyor.

GTA 6'nın Hangi Kutulu Sürümleri Etkileniyor?

ResetEra'daki paylaşımda sorunun uluslararası satışa sunulan kutularla sınırlı olabileceği belirtildi. Bazı ülkelerde -örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan sürümlerde kodun dışarıdan okunmasını zorlaştıran ve arka planla bütünleşen bir kaplama mevcut. Yani ilk bilgilere göre GTA 6'nın kutulu sürümünün tamamında aynı soruna rastlanmıyor. Dahası, uluslararası sürümlerin tamamında aynı tasarım kullanılıp kullanılmadığı da henüz doğrulanmış değil.

Fans have discovered the entire GTA 6 redeem code on the physical copy can be seen without opening the box by shining a powerful flashlight through the side at an angle. https://t.co/YtN5QhC81R — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 13, 2026

Kutulu GTA 6'daki Kod Önceden Kullanılırsa Ne Olur?

Kutudaki kodu ele geçiren biri, oyunu etkinleştirerek kendi konsoluna indirebilir. Kodu elde ettikten sonra tek ihtiyacı olan şey bir internet bağlantısı. O oyun kutusun satın alan kişi ise kod daha önce etkinleştirildiği için parasını ödemesine rağmen oyuna erişemeyebilir.

GTA 6 Neden Disk Yerine Dijital Kodla Satılıyor?

Klasik kutulu oyunlarda disk bulunur. Grand Theft Auto V (GTA 5) için de disk içeren oyun kutusu piyasaya sürülmüştü. Fakat Rockstar Games, GTA 6 için bir değişikliğe gitti. GTA 6 kutu açılış videosunda da görülebileceği gibi, disk yuvası var ama kutu hiçbir şekilde disk içermiyor. Şirket, bunun sebebini henüz açıklamadı ama tahminler, oyunun sızdırılmasının engellenmesi için böyle bir adım atıldığı yönünde.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın kutulu versiyonunun disk içermemesi zaten başlı başına büyük bir tartışma konusuydu. Açıkçası bu hâliyle çoğu oyuncunun gözünde sadece dekoratif oldu. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise fiziksel sürümü iyice işe yaramaz hâle getirmiş gibi görünüyor. Bunun çok yaygın bir sorun olduğunu zannetmiyorum ama yine de epey çok oyuncuyu etkileme potansiyeline sahip. O yüzden bu konu ile ilgili yakın zamanda bir açıklama yapılması muhtemel.