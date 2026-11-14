Klavye ve Kalem Destekli Tablet Tanıtıldı! 8300 mAh Bataryaya Sahip

Blackview'in alt markası Oscal, Bolt 2 isimli yeni tabletini tanıttı. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen modelde kablosuz klavye, mouse ve kalem desteği mevcut. Bu aksesuarlar sayesinde tablet üzerinden belge düzenlemek ve not almak gibi işlemler rahatça yapılabiliyor. Bu arada cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.

Oscal Bolt 2'nin Özellikleri Neler?

Özellik Oscal Bolt 2 Ekran 11 inç IPS Çözünürlük 1.280 x 800 piksel Yenileme Hızı 90Hz İşlemci Unisoc T7250 Grafik Birimi Mali-G57, 850MHz RAM 8 GB Depolama 128 GB Hafıza Kartı 2 TB'a kadar microSD İşletim Sistemi Android 16 tabanlı DokeOS P 5.0 Yapay Zeka DokeAI 2.0 Arka Kamera 8 MP Ön Kamera 5 MP Batarya 8.300 mAh Kablolu Şarj 18W Bağlantı 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 SIM Çift SIM Kulaklık Girişi 3,5 mm Bağlantı Noktası USB Type-C Konum Sistemleri GPS, Glonass, Galileo, BeiDou

Oscal Bolt 2'nin Ekranı Nasıl?

11 inç ekran büyüklüğüne sahip Bolt 2, IPS ekran üzerinde 1.280 x 800 piksel çözünürlü kve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir tablet, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Oscal Bolt 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablette 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Unisoc T7250 işlemcisi sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Oscal Bolt 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 tabanlı DokeOS P 5.0 ile birlikte gelen Bolt 2'nin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 3,5 mm kulaklık girişine ve USB Type-C portuna sahip cihazın ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Oscal Bolt 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Oscal Bolt 2'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 249,99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 585 TL'ye denk geliyor.

Oscal Bolt 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Oscal Bolt 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Oscal'ın mobil cihazları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Oscal Bolt 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Oscal Bolt 2'nin kutu içeriğinde klavye, mouse ve kalemin de yer alması, öğrenciler ve temel ofis işlerini tablet üzerinden yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Örneğin ders notlarını düzenlemek, PDF belgelerinin üzerine yazmak veya tarayıcıda araştırma yaparken aynı anda not tutmak için ayrıca aksesuar satın almak gerekmiyor. Bu arada tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.