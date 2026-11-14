Gemini, Gereksiz Harcama Yapmaya Son Verebilecek Özellik Aldı

Google, Gemini'ın banka hesaplarına bağlanmasını sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Yapay zeka asistanı, Google Wallet üzerinden çalışan bu entegrasyon sayesinde banka hesaplarınızdaki para girişlerini ve çıkışlarını inceleyerek kullanıcının finansal durumu ilgili soruları yanıtlayabilecek.

Yeni özellik, bir aboneliğe her ay ne kadar ödendiğini, hangi harcamaların arttığını veya belirli bir dönemde paranın nereye gittiğini öğrenmek için hesap hareketlerini tek tek inceleme gereksinimini ortadan kaldırıyor. Gemini, bu verileri otomatik analiz ederek kullanıcıya harcama bilgileri sunuyor. Ayrıca buna göre bir planlama yapabiliyor.

Gemini, Banka Hesabına Bağlanınca Neler Yapabiliyor?

Banka hesabını Gemini'a bağlayan bir kişi, yapay zeka asistanından hesap hareketlerini incelemesini talep edebiliyor. Örneğin düzenli ödeme yapılan abonelikleri bulması veya kullanılan bir hizmetin aylık ücretinin artıp artmadığının kontrol edilmesi istenebiliyor. Örneğin Gemini, bir aboneliğin fiyatının zaman içinde yükselip yükselmediğini tespit edebiliyor. Uzun süredir kullanılan bir hizmet için eskisinden daha fazla ödeme yapılmaya başlandığı da geç olmadan öğreniliyor.

Gemini'dan aylık gelir ve giderleri değerlendirmesi ya da belirli bir dönem için bütçe hazırlaması da istenebiliyor. Mevcut paranın faturalar, abonelikler, alışveriş ve diğer harcamalar için nasıl dağıtıldığı da kolaylıkla görülebiliyor. Asistan, bu verilerin takip edilebilmesi için nakit akışının ve varlıkların dağılımını gösteren grafikler de oluşturabiliyor. Asistan, yakındaki olası bir tatil için bütçe hazırlaması istendiğinde gelir ve giderleri değerlendirerek seyahate ne kadar para ayrılabileceğini hesaplamaya da yardımcı oluyor.

Gemini, Banka Hesabındaki Parayı Kullanabiliyor mu?

Google'ın güvenlik konusunda aldığı çok ciddi tedbirler var. Gemini sadece banka hesap bilgilerini görüp analiz edebiliyor. Kullanıcının hesabından para çekemiyor. Başka bir hesaba para gönderemiyor. Kişinin adına yatırım yapamıyor. Harcamaları inceleyerek öneriler sunabilse de olası bir hataya karşı finansal işlem uygulaması engellenmiş durumda.

Bu özelliği kullanmak da tamamen isteğe bağlı. Kullanıcıya banka hesabını bağlaması için şart koşulmuyor. Dahası, entegrasyon sonrasında ayarlar üzerinden kullanıcı dilediği zaman banka hesabı ile Gemini'ın bağlantısını sonlandırabiliyor. Tabii, tüm bu güvenlik önlemlerine rağmen yine de tamamen kusursuz çalışacağını düşünmemek gerek.

Google'ın da her zaman belirttiği gibi, yapay zeka hata yapabilir. Örneğin Gemini, bir harcamayı yanlış sınıflandırabilir veya eksik bilgiler nedeniyle yanlış bir bütçe hazırlayabilir. Bu nedenle özellikle birikim yapma ya da kritik kararlar için sunduğu analizlere direkt güvenmemek gerekiyor.

Gemini'ın Banka Entegrasyonu Özelliği Türkiye'de Kullanılacak mı?

Gemini'nin banka hesabı entegrasyonunun Türkiye'de ne zaman kullanılabileceği henüz belli değil. Google, özelliği web ve mobil platformlarda kullanıma sunmaya başladı. Fakat Türkiye'deki bankaların desteklenip desteklenmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Eğer Google, Türkiye'deki bankalarla iş birliği yapmazsa bu özelliği Türk kullanıcılar kullanamayabilir.

Editörün Yorumu

Gemini'ın banka hesaplarını inceleyebilmesi, kişisel harcamalarını takip etmekte zorlananlar açısından ilk bakışta çok faydalı görünebilir fakat ben bu tür kritik konularda yapay zekaya güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gemini'ın yaptığı analizlerde hata payı olabilir. Kritik kararlar alırken tamamen bu analizlere göre hareket etmek, maddi açıdan ciddi sorunlarla karşılaşmaya sebep olabilir.