Yapay Zeka Performansını Ölçün: Geekbench AI Duyuruldu!

Benchmark testleri kullanıcıların telefon tercihlerini eskisi gibi etkilemiyor olsa da, halen inceleme videolarında önemli bir yere sahip. Bu kapsamda hem bilgisayarların hem de telefonların performansını ölçmekte kullanılan Geekbench'in yapımcısı Primate Labs yapay zeka odaklı yeni çözümü Geekbench AI ile karşımıza çıktı.

Geekbench AI Performans Testi

iOS, Android, Windows, macOS ve Linux desteğine sahip olan Geekbench AI cihazınızın makine öğrenimi görevlerinin üstesinden ne kadar hızlı gelebildiğini test ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere CPU, GPU ve NPU'nun makine öğrenimi görevlerindeki performansının değerlendirilmesi sonucunda bir puan belirleniyor.

Geekbench AI testi tamamladığında size tek hassasiyet, yarı hassasiyet ve niceliksel olmak üzere üç farklı puan sunuyor. Her iş yükü, test sırasında cihazların zirveye ulaştığından emin olmak için beş kere yenileniyor.

Ek olarak macOS ve iOS için CoreML, Windows ve Linux için OpenVINO, Snapdragon destekli Arm PC'ler için QNN ve Android cihazlar için satıcıya özgü çerçeveler dahil olmak üzere çok sayıda AI çerçevesini destekliyor.