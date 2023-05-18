NVIDIA RTX 4060 Ti Geekbench Skorları Belli Oldu

RTX 40 ailesinin yeni ferdi RTX 4060 Ti'dan veriler gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen uygun fiyatlı grafik kartının Geekbench skorları ortaya çıktı.

Buna göre RTX 4060 serisi, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı VRAM seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Grafik kartı 4352 CUDA çekirdeğine sahip olacak.

RTX 4060 Ti Özellikleri ve Fiyatı

VRAM: 8 GB / 16 GB (RTX 4060 Ti) GDDR6

8 GB / 16 GB (RTX 4060 Ti) GDDR6 Çoklu İşlemci Sayısı: 34

34 Maksimum Güç: 160W

160W CUDA Çekirdeği Sayısı: 4352

4352 Bellek Veri Yolu: 128 bit

128 bit Bağlantı: PCI-Express 4.0 x8

PCI-Express 4.0 x8 Bellek Hızı: 18 Gbps

Uygun fiyatlı RTX 4060 Ti'ın 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Ekran kartının 4352 CUDA çekirdeği ile üstün bir performans göstereceği iddia ediliyor. Yapılan Geekbench testi sonucu grafik kartının 46170 puan aldığı görülebiliyor. RTX 4060 Ti'ın 16 GB VRAM ile sunulacağı düşünülüyor.

Bir alt versiyon olan RTX 4060'ın ise 8 GB VRAM'e sahip olacağı iddia ediliyor. RTX 4060 serisinin temmuz ayında raflarda yerini alması bekleniyor.