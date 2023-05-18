NVIDIA RTX 4060 Ti Geekbench Skorları Belli Oldu
Merakla beklenen NVIDIA RTX 4060 Ti'dan ilk Geekbench verileri geldi. Detaylar haberimizde!
RTX 40 ailesinin yeni ferdi RTX 4060 Ti'dan veriler gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen uygun fiyatlı grafik kartının Geekbench skorları ortaya çıktı.
Buna göre RTX 4060 serisi, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı VRAM seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Grafik kartı 4352 CUDA çekirdeğine sahip olacak.
RTX 4060 Ti Özellikleri ve Fiyatı
- VRAM: 8 GB / 16 GB (RTX 4060 Ti) GDDR6
- Çoklu İşlemci Sayısı: 34
- Maksimum Güç: 160W
- CUDA Çekirdeği Sayısı: 4352
- Bellek Veri Yolu: 128 bit
- Bağlantı: PCI-Express 4.0 x8
- Bellek Hızı: 18 Gbps
Uygun fiyatlı RTX 4060 Ti'ın 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Ekran kartının 4352 CUDA çekirdeği ile üstün bir performans göstereceği iddia ediliyor. Yapılan Geekbench testi sonucu grafik kartının 46170 puan aldığı görülebiliyor. RTX 4060 Ti'ın 16 GB VRAM ile sunulacağı düşünülüyor.
Bir alt versiyon olan RTX 4060'ın ise 8 GB VRAM'e sahip olacağı iddia ediliyor. RTX 4060 serisinin temmuz ayında raflarda yerini alması bekleniyor.
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