Yapay Zeka Polis Kurbanı Olacak Bir Sonraki Kişiyi Tahmin Ediyor

Yapay zeka polis kurbanı olacak kişiyi tahmin etmek için geliştirildi. ABD'li sanatçılar, polisin kimi öldüreceğini tahmin eden bir yapay zeka yarattı: Future Wake, potansiyel kurbanların hikayelerini anlatıyor.

Yeni bir sanat eseri, tahmine dayalı polislik uygulamasını tersine çevirdi. Proje, siviller tarafından işlenen suçları öngörmek yerine, polis tarafından hangi sivillerin öldürüleceğini tahmin ediyor.

Gelecekteki kurbanlar Future Wake adlı bir web sitesinde anılıyor. Ancak hiçbiri gerçek insan değil. Her kimlik ve hikaye yapay zeka tarafından oluşturulur, fakat ölümleriyle ilgili tahminler tarihi olaylara dayanmakta.

Future Wake, Mozilla tarafından finanse edildi ve Oz ve Tim adlı iki sanatçı-teknolog tarafından oluşturuldu. Yaratıcılar, projenin hem öngörücü polislik hem de polislerle ölümcül karşılaşmalar hakkında tartışmalara yol açmasını umuyor.

The Next Web'e konuşan proje ortağı Oz, “Öngörücü polisliği tersine çevirerek, verilerin nasıl işlendiği ve bu trajedilerin nasıl konuşulduğunu da tersine çevirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ile polis kurbanı olacak kişiyi tahmin etmek

Future Wake, polisle bir sonraki ölümcül karşılaşmanın nerede, ne zaman ve nasıl olacağını tahmin ediyor.

Tahmine dayalı algoritmalar, ABD'deki polis cinayetlerini belgeleyen Ölümcül Karşılaşmalar ve Polis Şiddetini Haritalama veri kümelerinden alınan bilgilerle eğitildi. Beş büyük ABD şehri için tahmine dayalı modeller oluşturmak için verilerden demografik, konum ve olay açıklamaları çıkarıldı.

Eğitim verileri, son 21 yılda 30.000'den fazla kurbanı içeriyordu. Kurbanların yaklaşık üçte biri (%32) beyaz, %22'si Siyah ve %13'ü Hispanik'ti. Yaşları bir yaşından 102'ye kadar değişiyordu.

Oz, verilerin miktarı ve çeşitliliği karşısında şaşırdı: "Eminim kendi demografik görsel ikizinizi bulmaya çalışırsanız onu bulabilirsiniz. Veri setinde herkes temsil edilir, sadece bazı popülasyonlar aşırı temsil ediliyor."

Kurbanların hikayeleri, geçmiş ölümlerin açıklamalarına GPT-2 uygulanarak oluşturuldu. Kurbanların sadece istatistiklerden ibaret olmadığını vurgulamak için her tahmine gerçek bir kişi tarafından bağışlanmış bir derin sahte yüz ve bir ses verildi.

Sitenin ziyaretçileri, kurgusal kurbanın ölüm hikayesini tartıştığını görebilir ve duyabilir. Oz açıklamasında, "Bu istatistiksel nesillerin şu anda yaşayan gerçek insanları yansıttığını vurgulamak istiyoruz. Bir sayı ile empati kurmak zor; bir insan yüzüyle empati kurmak daha kolay." dedi.