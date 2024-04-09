Yapay Zeka 2103 Yılına Kadar Şampiyonlar Ligi Kazananlarını Tahmin Etti: Listede 2 Türk Takımı Var!

Yapay zeka modelleri her geçen gün büyük adımlarla gelişmeye devam ederken, kullanıcılar da bu modellerin nimetlerinden faydalanmayı ihmal etmiyor. Çeşitli yapay zeka modelleriyle üretilen görseller veya tahminler sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.

X platformunda "StokeyyG2" isimli bir kullanıcı, paylaştığı bir görsel ile gündem oldu. Şampiyonlar Ligi için yapay zekaya soru soran kullanıcı, 2103 yılına kadar şampiyon olacak takımları listeledi. Paylaşılan listede 2 Türk takımının olması da dikkatlerden kaçmadı.

2103 Yılına Kadar Şampiyon Olacak Takımlar Listesi

Saatler içerisinde 4 milyonun üzerinde görüntüleme alan tweet, binlerce beğeni ve yorum aldı. George isimli kullanıcı, 2022'den başlayarak 2103 yılına kadar yapay zekaya göre şampiyon olacak takımları sıraladı.

Listede Türk kullanıcıların dikkatini çeken 2 takım da yer alıyor. Tahminlere göre 2090 yılında Beşiktaş, 2091 yılında ise Şampiyonlar Ligi kazananı Galatasaray olacak. Peki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı var mı?

Tweete gelen yorumlarda birçok kullanıcı, yapay zekanın bu tahminlerinin fazla gerçekçi olduğunu belirtti. Tabii her ne kadar gerçekçi bir liste oluşturulmuş olsa da, ilerleyen yıllarda bu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmüş olacağız.