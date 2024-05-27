Yapay Zeka vs İnsan: Finans Konusunda Hangisi İyi?

Teknik analiz denildiğinde ilk akla gelen finans dünyası oluyor ve günümüzde borsa başta olmak üzere finans dünyasına giriş yapan herkes verileri nasıl analiz edeceğini araştırmaya başlıyor. Evet, oldukça popüler olan ve söyledikleri genelde doğru çıkan ünlü finans analizleri var. Peki yapay zeka bu konuda ne durumda?

Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, büyük dil modellerinin ve özellikle de GPT-4'ün mali tabloları insanlardan daha yüksek doğrulukla analiz edebildiğini dile getiriyor.

Yapay Zekadan Finansal Analist Başarısı!

Araştırmacılar ilk olarak GPT-4'ü anonimleştirilmiş ve standartlaştırılmış kurumsal mali tablolarla besledi. Daha sonra LLM'nin yeteneklerini test etmek için iki yöntem kullanıldı. Bunlardan ilki, chatbot'u ifadeleri analiz etmeye ve gelecekteki kazançları tahmin etmeye yönlendiren basit istekler oldu.

İkincisi ise yapay zeka modeline finansal analistleri taklit etmeyi öğreten bir "düşünce zinciri" (CoT) istemi kullanmak oldu. CoT ile GPT-4'ten dikkate değer eğilimleri belirlemesi, temel finansal oranları hesaplaması ve gelecekteki kazançlara ilişkin beklentiler oluşturması istendi.

İlk yöntem yani basit yönlendirmeler kayda değer sonuçlar vermedi fakat CoT yüzde 60,30 ile ortalama bir insan analistten daha yüksek bir doğruluk oranına ulaştı.

Başta belirttiğimiz gibi yapay zekanın iyi sonuçlar verebilmesi için onu yeni bilgiler ile sürekli beslemek gerekiyor. Bu nedenle araştırmacıların ortak görüşü "yapay zeka daha iyi veya insan daha iyi" demek yerine ikisinin birbirini tamamladığı yönünde.

LLM insanların verimsiz veya önyargılı olabileceği alanlarda üstünlük sağlarken, insanlar ek bağlamlara ihtiyaç duyulan yerlerde analizlere büyük değer katıyor. Kısa süre önce tanıtılan GPT-4o yetenekleri ile şimdiden birçok kişiyi etkilemeyi başardı.