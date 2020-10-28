Araştırmalara Göre Yarasalar Sosyal Mesafeye Uyuyor!

Ohio State Üniversitesi bünyesinde yapılan ve Davranışsal Ekoloji isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmada, araştırmacılar ağaç kovuğunda yaşayan bir grup yarasaya alıcılar yerleştirdi ve birbirleri ile nasıl sosyalleştiklerini gözlemledi. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bir detay, oldukça ilginç bir olayı gözler önüne serdi.

Yarasalar Sosyal Mesafeye Uyuyor Olabilir!

Bu araştırma kapsamında gözlem altına alınan toplam otuz bir adet yarasa bulunuyordu. Bunlardan on altısına bağışıklık sistemlerinin geçici bir süre için hastaymış gibi tepki vermesini sağlayan lipopolisakkarit isimli madde enjekte edildi ve davranışlarında herhangi bir değişikliğin olup olmadığını görmek için takibe alındı.

Araştırma sonucuna göre bağışıklık sistemleri hasta gibi çalışan yarasaların diğer yarasalarla, sağlıklı yarasalara göre, dört kat daha az etkileşim kurduğu görüldü. Bu yarasaların sosyal aktivitelere daha az katıldığı, etrafta daha az dolaştığı ve daha uykulu gözüktükleri kayda alındı.

Yaklaşık kırk sekiz saat boyunca etki gösteren bu enjeksiyonun ardından yarasalar daha sağlıklı bir şekilde hissetmeye başladıklarında bu durumun değiştiği, diğer yarasalar gibi sosyal açıdan çok daha aktif bir hale geldikleri gözlemlendi. Yani daha kısa bir şekilde kendini hasta hisseden yarasaların, diğer yarasalardan uzakta durduğunu söyleyebiliriz.

Araştırma ekibinin başında yer alan Simon Ripperger, konu hakkında yaptığı açıklamada bunu pasif sosyal mesafe olarak tanımladı ve hayvanlar aleminde sandığımızdan çok daha yaygın bir durum olabileceğinin altını çizdi. Bunu, kendimizi hasta hissettiğimizde sosyalleşmek yerine evde dinlenmek istememize benzetebiiriz.

Covid-19 Belirtileri Nelerdir?

Hemen aşağıdaki listede Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından açıklanan en güncel semptomları görebilirsiniz. En yaygın üç semptom ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı olmakla birlikte çoğu hastada kuru öksürük de görülüyor. Daha alışılmadık bir şekilde koronavirüs enfeksiyonu tat ve koku alma kaybına yol açabiliyor.

- Ateş

- Titreme

- Öksürük

- Nefes Darlığı

- Yorgunluk

- Kas ve Vücut Ağrısı

- Baş Ağrısı

- Tat ya da Koku Kaybı

- Boğaz Ağrısı

- Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

- Mide Bulantısı ya da Kusma

- İshal

Öte taraftan ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse yukarıdaki belirtilere sahip olmanız, illa Covid-19 olduğunuz anlamına gelmez. CDC ayrıca bu listenin tüm semptomları kapsamadığını ancak çok yaygın olanları içerdiğini vurguluyor. Bu nedenle kendinizi hasta hissederseniz sağlık kuruluşlarından destek almayı ihmal etmeyin.