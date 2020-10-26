Evinizde Bulunan Bu İlaç Covid-19'dan Koruyor Olabilir

Muhtemelen fark ettiğiniz üzere son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili çok da iç açıcı duyurulara tanık olmuyoruz. Uzmanlar önümüzdeki haftalarda gittikçe artan sayılarda vakalarla karşılaşmayı beklerken, yapılan yeni bir araştırma halihazırda evimizde bulunan bir ilacın yeni tip koronavirüs kaynaklı ciddi komplikasyonları ve ölüm riskini azaltabileceği öngörülüyor.

Koronavirüs Komplikasyonlarını Azaltan İlaç Hangisi?

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre her gün düşük dozlarda alınan aspirin, koronavirüsün ölüm riskini ve yol açabileceği ciddi komplikasyon riskini önemli bir oranda azaltıyor olabilir. Daha spesifijk olarak her gün aspirin alan hastaların yoğun bakım ünitesine getirilip ventilatöre bağlanma riski neredeyse yüzde 50 oranında daha düşük olabilir.

Önemli bir not olarak fark ettiğiniz üzere 'olabilir' ifadelerini kullanıyoruz çünkü bu tedavi yöntemi, şu anda resmi olarak onaylanan bir tedavi yöntemi değil. Bu süreçte daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor. Doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilacı bilinçsizce kullanmamanızı hatırlatıyoruz. Bu uyarının ardından ilgili araştırmanın detaylarını okumaya devam edebilirsiniz.

Anesthesia and Analgesia isimli bilimsel dergide yayınlanan bu araştırmada aspirin, "Ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilecek ve iyi bilinen br güvenlik profiline sahip olan ucuz ve erişilebilir bir ilaç" olma yolunda "ihtiyatlı iyimserlik" sağlıyor şeklinde tanımlandı.

Tabii az önce de yaptığımız uyarıya istinaden Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Yardımcı Doç. Dr. Jonathan Chow, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu, randomize klinik deneyle doğrulanması gereken kritik bir bulgudur." ifadelerini kullandı. Açıklamasına ise "Bulgularımız doğrulanırsa, aspirin Covid-19 hastalarında mortalite riskini azaltmak için yaygın olarak kullanılan ve ilaçsız olarak satılan ilk ilaç haline gelecektir." ifadeleri ile devam etti.

Araştırmanın devamındaki ufak bir detay olarak her gün kullanılan düşük doz aspirinin yoğun bakıma yatma riskini yüzde 43, solunum cihazına bağlanma riskini yüzde 44 ve ölüm riskini ise yüzde 47 oranında düşürdüğü öngörülüyor. Yine de araştırmalar doğrulanıncaya kadar ve herhangi bir doktor tavsiyesi olmadan bilinçsiz bir tüketim yapmamanız noktasında sizleri tekrar uyarmış olalım.

Peki siz bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aspirin ilerleyen dönemlerde yeni tip koronavirüs ile mücadelede etkin bir tedavi yöntemi haline gelebilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.