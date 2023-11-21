Türk Dizisi Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Ödüle Layık Görüldü!

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödül Töreni'nde Kanal D'nin en popüler dizilerinden biri olan Yargı, Uluslararası Emmy Ödülü kazanan 2. Türk dizisi olmayı başardı.

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında üretilen yapımlar için düzenlediği Uluslararası Emmy Ödülleri geçtiğimiz akşamki etkinlikte sahiplerini buldu.

Ülkemizde daha önce 2017 yılında yayınlanan Kara Sevda dizisi bu ödüle layık görülürken, Kaan Urgancıoğlu hem Kara Sevda'da hem de Yargı'da oyuncu olarak rol almasıyla dikkat çekti.

Yargı, "En İyi Telenovela" Ödülünü Kazandı

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi törende "En İyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi olmayı başardı.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ödül töreninde yer alan isimler arasındaydı.

Telenovela Ne Anlama Geliyor?

Yargı'nın kazandığı ödüldeki Telenovela kelimesi ile, Latin Amerika'da 1950'lerde yayınlanan bir pembe diziye atıfta bulunuluyor. Dizi ile birlikte tür de özellikle Latin Amerika genelinde büyük popülerlik kazandı ve ülkeler bu türde diziler üretmekle kalmayıp tüm Latin Amerika ülkelerine ihraç etmeyi de başardılar.

Peki siz Yargı dizisini izlediniz mi? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.