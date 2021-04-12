Futbolda Yarı Otomatik Ofsayt Dönemi Başlıyor: Detaylar Belli Oldu!

Yarı otomatik ofsayt dönemi çok yakında başlayacak. FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) tarafından geliştirilmekte olan sistemin detayları belli oldu. Geliştirilecek sistem ile beraber artık futbol maçlarında ofsayt tartışması sona erecek. Söz konusu sisteme ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yarı Otomatik Ofsayt Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

Ofsayt, futbol maçlarında en çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Ofsayt tartışmalarının yaşanmaması ve futbol maçı esnasında doğru kararların verilebilmesi için geçtiğimiz yıllarda VAR (Video Assistant Referee) isimli bir teknoloji kullanıma sunulmuştu. VAR, ilk olarak 2016 yılında İtalya ile Fransa arasında gerçekleşen hazırlık maçında kullanılmıştı.

VAR sistemi her ne kadar hakem kararlarına ilişkin tartışmaların sona ermesi için kullanıma sunulmuş olsa da söz konusu sistemle beraber yeni tartışmalara yol açmıştı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yetkilisi, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"FIFA, VAR'ın dünya genelinde nasıl kullanıldığından genel olarak çok memnun. VAR'ın doğru kararlara yol açtığı bir gerçek. FIFA bundan hem memnun hem de gururlu. FIFA, VAR teknolojisinin daha da geliştirilmesi için IFAB ile sürekli temas halinde."

Futbol maçlarında yaşanan ofsayt tartışmalarını minimum seviyeye indirmek için yeni teknoloji üzerinde çalışan FIFA'nın futbol geliştirme şefi Arsene Wenger, sistemin ne zaman kullanıma hazır olacağını açıkladı. Wenger, sistemin önümüzdeki yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kadar hazır olabileceğini söyledi. Elbette sistemin Dünya Kupası'na yetişmeme ihtimali de bulunuyor.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Nedir, Nasıl Çalışacak?

Sözcü'den Alican Özcan'ın haberine göre şu anda test aşamasında olan yarı otomatik ofsayt sistemi, optik izleme teknolojisi kullanılarak geliştiriliyor. Yeni sistem, bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini anında oluşturabilecek. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için uzuv izleme ve otomatik top algılama teknolojilerinden yararlanacak.

Yeni sistem, VAR'a çok kısa süre içerisinde bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığını iletecek. Böylece VAR, oyuncunun ofsaytta olup olmadığını hızlı bir biçimde belirleyebilecek. Oyuncu ofsaytta ise 3 ya da 5 saniye içerisinde yardımcı hakemin saatine bilgi gönderilecek. Yardımcı hakem, kendisine gönderilen bilgi doğrultusunda bayrağını kaldırarak ofsayt kararı verecek.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Mevcut teknolojiyle bugün gördüğümüzden daha küçük olan tüm ofsaytları tespit edecek. Bu sebepten ötürü daha doğru kararlar verilecek. Bu, futbolun ruhuyla ilgili bir mesele" dedi.