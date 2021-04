PES 2021 Mobil İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

PES 2021 mobil indirme sayısı ile adeta dudak uçuklattı. Pro Evolution Soccer 2021 isimli yapımın mobil sürümü büyük bir başarının altına imza attı. İndirme sayısına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen video oyun serisi olan PES'in geçtiğimiz yılki sürümü çok farklı bir şekilde sunuldu. PES 2022 oyununa odaklanan Konami, geçtiğimiz yıl yeni oyun çıkarmak yerine PES 2020 için sezon güncellemesi yayımlamıştı. Yani eFootball PES 2021 olarak adlandırılan sezon güncellemesinde grafik anlamında bir gelişme olmamıştı.

Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2021, geçtiğimiz yıl mobil platformlara da çıkışını gerçekleştirmişti. Mobil oyun indirme sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Konami tarafından yapılan açıklamaya göre popüler futbol oyunu, Adnroid ve iOS platformlarında toplam 400 milyondan fazla indirildi. Peki, Konami’nin mobil platformlar için yayımladığı futbol oyunu neler sunuyor?

eFootball PES 2021 mobil sürümünde FC Barcelona, ​​Manchester United, Arsenal, Juventus, FC Bayern Münih ve AS Roma gibi birçok lisanslı kulüp bulunuyor. Oyunda Iconic Moment Series olarak adlandırılan bir seri yer alıyor. Iconic Moment Series, mevcut ve eski futbol yıldızlarının kariyerlerindeki en önemli anlarını tekrar yaşamanıza imkan sunuyor.

Oyuncu istatistikleri, gerçek maçlardan elde edilen veriler kullanılarak eFootball PES 2021 sürekli olarak güncellenecek. Böylece oyun güncelliğini her zaman koruyacak. Çok oyunculu moda sahip olan futbol oyunu ile gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile maç yapabilirsiniz.

Milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan futbol oyununu cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan "indir" bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu işlemin hemen ardından açılan sayfanın sol kısmında yer alan "indir" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu adımı da gerçekleştirdikten sonra başarılı oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu yükleyebilmek için cihazınızın 1.9 GB kullanılabilir depolama alanına sahip olması gerektiğini belirtelim. Ayrıca oyun yüksek boyuta sahip olduğu için mobil veri yerine Wi-Fi ağını tercih edebilirsiniz. Futbol oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız ve cihazınızda 1.9 GB kullanılabilir depolama alanı bulunuyorsa Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2021 oyununun mobil sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

PES mobile has reached 400 million downloads! 🙌



To celebrate this huge milestone, we're holding a #MessiChallenge Quiz where you'll have to guess which iconic match Messi is talking about in his interview 🤔



Reach 40K answers to receive Iconic Moment Messi! 🔥 pic.twitter.com/RTDZV0byr2