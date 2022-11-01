Yarın Tüm Türkiye'de Afet Tatbikatı Yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz saatlerde önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanında bir afet tatbikatı yapılacağını belirten Süleyman Soylu, bu tatbikatın 18:57'de gerçekleşeceğini ve tüm radyo ve televizyonlarda tatbikat anonsunun yapılacağına değindi.

Düzce depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilecek bu tatbikatla ilgili yarın tüm Türkiye'de aynı anonsların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"Yarın Düzce depreminin yıl dönümünde 18:57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."

Afet Tatbikatı 2 Kasım Saat 18:57'de Yapılacak

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda AFAD, Android ve iOS telefonlara bir hayati uyarı bildirimi göndermişti ve bu bildirimin sesi pek çok kişide korku ve paniğe yol açmıştı.

Yarınki tatbikatla ilgili başka bir detay verilmese de benzeri bir bildirim veya anonsla karşı karşıya kalınabilir bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın 18:57'de gerçekleşecek tatbikat için vatandaşların tetikte olması gerektiğini belirtiyor.