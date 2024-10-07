Yasa Dışı Bahis Sitelerine Savaş Açıldı: Cezalar Yolda!

İnternet her ne kadar hayatımızı büyük oranda kolaylaştırsa da zaman zaman bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Denetlenmesi ve kontrol edilmesi imkansıza yakın olan bu teknoloji bazı yasa dışı sektörlerin de "bel kemiği" durumunda. Ne yaik ki kaçak bahis ve kumar siteleri de buna dahil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı imkansızı başarıp 50 milyar dolar değerindeki yasa dışı bahis pazarını bitirmeye kararlı. İşte detaylar!

Yasa Dışı Bahis Sitelerinin Türkiye'ye Maliyeti Yıllık 50 Milyar Dolar

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin sayısı neredeyse her geçen gün artıyor. Hatta öyle ki resmi tahminlere göre tüm dünyada oynana bahislerin yüzde 70'inden fazlası yasa dışı platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Bu da yıllık 500 milyar doların üzerinde bir pazar olduğu anlamına geliyor.

Türkiye ise yaklaşık 50 milyar dolar ile yasa dışı bahis ve kumar pazarının yüzde 10'unu oluşturuyor. Görünüşe göre ekonomik kriz ve kolay para kazanma vaadi bir araya gelince ortaya pek de iyi bir tablo çıkmıyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu sorunu çözmeye kararlı.

Kayıt dışı servet kaybının önüne geçmek, bağımlılıkla mücadele etmek ve yasa dışı faaliyetleri önlemek isteyen bakanlık, düğmeye bastı. Konuyla iligli açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak

Kripto para teknolojisi, takip edilemez yapısı sayesinde uzun zamandır yasa dışı faaliyetler için kullanılıyor. Ancak faaliyet gösterdiği ülkelerin kurallarına tabi olan kripto para borsaları için bu durum geçerli değil. Görünüşe göre MASAK ve diğer devlet kurumları temizliğe buradan başlamak istiyor.

Bu noktada ise sadece yasa dışı bahis siteleri değil, bu sitelerde vakit geçiren ve Türkiye operasyonlarına yardımcı olan vatandaşlar da tehlikede. "Çalışan" statüsünde olmanız durumunda ceza alacağınız gibi eğer sadece bahis oynuyorsanız yaklaşık 20 bin TL ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İlginçtir ki "kaçak" bahis platformlarının da bu konuda bir talebi var. Dünya Gazetesi'nin haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan sektör temsilcileri, yasa dışı alanda kalan 50 milyar dolarlık bir hacmin kayıt altına alınması için özel teşebbüslere izin verilmesi gerektiğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yasa dışı bahsin önüne geçmek için en doğru yöntem hangisi? Söz konusu internet sitelerini yasaklamak mı yoksa yasal statü kazanmalarını sağlayıp denetim altında tutmak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimla paylaşabilirsiniz.