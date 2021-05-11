Yatarak Para Kazanma Gerçek Oluyor: 12 Bin TL Kazanabilirsiniz!

Yatarak para kazanmak ister misiniz? Bir şirket tarafından verilen ilan, şekerleme yaparak para kazanmayı mümkün hale getiriyor. Elbette iş ilanının belirli şartları mevcut. Belirli şartları sağlayan kişiler yaklaşık 12 bin 449 TL kazanabilecek. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yatarak Para Kazanma Mümkün mü?

Yatak incelemeleri yapan ve kaliteli uyku konusunda bilgiler veren Each Night isimli bir web sitesi, insanların karşısına geri çevirmek istemeyecekleri bir iş teklifi ile çıktı. Bu teklife göre işi alacak kişilerin şekerleme yapması gerekiyor. Elbette bu kişilerin yapacakları iş yalnızca şekerleme ile sınırlı değil.

Each Night tarafından kabul edilen kişilerin şekerleme yapmadan önce ve yaptıktan sonra video konferans aracılığı ile uyku hakkında sözlü bir ankete katılması gerekiyor. Bu sebepten ötürü bu kişilerin iyi derecede ingilizce bilmesi gerekiyor.

IndyTurk'teki habere göre Each Night, farklı uzunluklardaki şekerlemelerin farklı faydaları olduğunu düşünüyor. İnternet sitesi, bunu test etmek için bir iş ilanı açtı. Araştırmaya kabul edilecek 5 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirilecek. 5 kişi, bir ay boyunca her gün şekerleme yapacak. Katılımcılara 1500 dolar yani yaklaşık olarak 12 bin 449 TL verilecek.

Şekerleme eleştirmenleri aradığını belirten internet sitesinin ilan sayfasında şu ifadelere yer verildi:

"Farklı uzunluklarda yapılan şekerlemelerin farklı faydaları olduğunu biliyoruz fakat bunu test etmek istiyoruz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Deneye katılan kişilerin 30 gün boyunca, dinç hissetmek için en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, motivasyon, hafıza ve üretkenlik üzerindeki etkileri hakkındaki teorileri test etmemize yarayacak çeşitli deneylerde yer alması gerekecek."

Başvurular 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. İş ilanında yer alan bilgilere göre herhangi bir ülke kısıtlaması bulunmuyor. Yani tüm ülkelerden başvuru kabul ediliyor. Başvuru yapmak için 18 yaşının üzerinde olmanız gerekiyor.

Başvuru yapmak için iş ilanı sayfasında yer alan formu doldurmanız lazım. Formda e-posta, isim, doğum tarihi, ülke gibi soruların yanı sıra incelem yazma deneyiminizin olup olmadığı da soruluyor.

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