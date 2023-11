Yedi Gezegenden Oluşan Nadir Bir Gezegen Sistemi Keşfedildi!

NASA'nın emekliye ayrılan Kepler uzay teleskobundan derlenen verileri inceleyen gökbilimciler, Dünya'dan büyük ancak Neptün'den küçük yedi gezegenli bir sistemin varlığını keşfettiler ve bu sisteme Kepler-385 adını verdiler.

Bu keşif, altıdan fazla doğrulanmış gezegene ya da gezegen adayına sahip keşfettiğimiz birkaç gezegen sisteminden birine işaret ediyor.

Kepler-385'in keşfi heyecan verici çünkü şimdiye kadar keşfettiğimiz sistemler içinde çok küçük bir alanı kapsıyor ve NASA'nın artık emekli olan Kepler uzay teleskobuyla keşfedildiği için, geriye dönüp baktığımızda daha eski verilerden bile ortaya çıkarılabilecek daha fazla bilgiye sahip olduğumuzu kanıtlıyor.

Kepler-385'e Dair Keşfedilen Detaylar

Yeni keşfedilen Kepler-385'in merkezinde, kendi Güneş sistemimizin yıldızından %10 daha büyük ve %5 daha sıcak olan Güneş benzeri bir yıldız bulunuyor. Her iki iç gezegen de Dünya'dan daha büyük ve bilim insanları her ikisinin de kayalık olduğunu ve hatta Dünya'nınkinin iki katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen ince atmosferlere sahip olabileceklerini tahmin ediyor.

Kepler-385'in keşfi, bir yıldızın etrafında ikiden fazla gezegen olduğunda, gezegenlerin kendi Güneş sistemimize benzer şekilde daha dairesel yörüngelere sahip olma eğiliminde olduğunu da ortaya koyuyor. Kepler'in birincil gözlemleri 2013'te sona ererken, NASA 2018'de sona eren ve K2 olarak bilinen genişletilmiş bir görevle bu alana bakmaya devam etti.

Şimdi ise Kepler'in topladığı veriler, bu nadir gezegen sisteminin varlığı da dâhil olmak üzere evrenimiz hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Bu veriler bize evrende bulunduğumuz konumun ötesinde kaç tane daha Dünya benzeri gezegen olduğunu daha iyi görmemizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin neye benzeyebileceğine dair daha ayrıntılı bir resim çiziyor ki bu da son derece heyecan verici.

NASA ayrıca keşfedilen gezegen sisteminin yukarıda yer verdiğimiz bir veri sonifikasyonunu da oluşturdu.

Peki siz keşfedilen Kepler-385 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.