Bu Samsung Modelleri Tamı Tamına Yedi Yıl Güncelleme Desteği Alacak!

Bir akıllı telefon veya tablet satın alırken göz önünde bulundurduğumuz detaylardan biri de güncelleme desteği. Bu sayede büyük paralar yatırıp satın aldığımız bu tür cihazlar tehlikelere karşı daha korunaklı oluyor ve en güncel özellikleri sunabiliyor.

Samsung'un kısa süre önce tanıttığı Galaxy S24 FE, yedi yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi alacak olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, Güney Koreli üreticinin diğer hangi ürünlerinin de yedi yıl destek alacağı sorusunu akıllara getirdi.

Yedi Yıl Güncelleme Alacak Samsung Modelleri

Sektörün geneline baktığımızda yavaş yavaş güncelleme sürelerinin uzadığını görüyoruz. Bu alanda öne çıkan şirketlerden biri de şüphesiz Samsung. Güney Koreli üretici, özellikle üst segment modelleri için tam yedi yıl Android ve güvenlik güncellemesi desteği veriyor.

İşte şirketin yedi yıl destek sunacağı modeller;

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+