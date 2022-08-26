Yemeksepeti'ne Ücretli Abonelik Sistemi Geliyor

Türkiye’nin önde gelen yemek ve market alışverişi markalarından Yemeksepeti, pek çok avantaj ve ayrıcalık sunacak olan yeni üyelik programı "Yemeksepeti Plus"ı müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Yemeksepeti Plus üyeleri, aylık bir ücret karşılığında her restoran siparişinden özel indirimler, ücretsiz teslimat ve partner markalardan özel fiyat avantajları gibi fırsatlara sahip olabilecek.

Yemeksepeti’nin bu yeni özel müşteri üyelik sistemi Yemeksepeti Plus, 2022 son çeyreğinde bazı kullanıcılar tarafından test edilecek ve 2023 yılında tüm Yemeksepeti kullanıcılarına sunulacak.

Yemeksepeti Plus Abonelerine Özel İndirimler Olacak

Yemeksepeti Plus abonelik modeline dâhil olan kullanıcılar, Yemeksepeti’nden verecekleri yemek siparişlerinde özel indirimlere sahip olacak. Bir başka dikkat çeken avantaj ise ücretsiz gönderim olarak öne çıkıyor. Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle’nin yanı sıra, Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişlerinde de Yemeksepeti Plus üyelerinden herhangi bir gönderim ücreti alınmayacak.

Yemeksepeti Plus abonelerine sunulacak ayrıcalıklar, beraberinde gelecek olan işbirlikleri sayesinde farklı markaların da sisteme dâhil olmasını sağlayacak. Bu markaların Yemeksepeti Plus abonelerine sağlayacağı avantajlar gelecek süreçte duyurulacak.