Yeni Adidas Ayakkabısını Legolarla Değiştirebilirsiniz!

Yeni Adidas ayakkabısı, tasarım açısından ilginç bir özelleştirme özelliğine sahip bir şekilde piyasaya sürüldü. Lego ile Adidas'ın iş birliği ile üretilen ayakkabıda şirketin ikonik hale gelen üç şeritli logosunu legolarla özelleştirebiliyorsunuz.

Yeni Adidas Ayakkabısı Neler Sunuyor?

Adidas, müşterinin de kendi dokunuşunu katabileceği yeni ayakkabısını satışa sundu. Şirketin ürettiği yeni ayakkabının diğer ayakkabılardan farklı olarak Adidas'ın alışagelmiş logosunun özelleştirebilmesini içeriyor. Müşterilere sunulan bu seçenek, ayakkabıyı alan kişilerin şirketin üç şeritli logosunu legolarla değiştirmesine olanak sağlıyor.

Adidas Ultraboost DNA X Lego olarak bilinen ayakkabı, 200$ (yaklaşık 1.632 TL) fiyat etiketi ile satılıyor. Bu ayakkabının yan tarafında legonun yerleştirilebileceği küçük yuvalar bulunuyor. İkiye altı olmak üzere yuvalara sahip ayakkabı, her birine ikişer lego yerleştirmek için ideal görünüyor. Legolarınızı yerleştirdiğiniz zaman şirketin ikonik logosunu kendiniz tasarlamış oluyorsunuz.

Ayakkabı ayrıca dil tarafında da bir Lego logosu yer alıyor. Ayakkabının üstünde ve tabanında lego gibi ayrıntılar da yer almak üzere legoları anımsatan birkaç unsur bulunuyor. Ayakkabının iç tarafı da parlak bir lego sarısı ile kaplı görünüyor. Bu da Lego'nun insanların hafızasında yer ettiği şekilde hatırlanmasına katkı sağlıyor.

Ayakkabı ana renklerden oluşan legolarla birlikte geldiği için ayakkabınızı kendinize göre özelleştirebilmenizin önünde hiçbir engel yoktur. Ayakkabınızın yan kısmında yer alan lego yuvalarını lego koleksiyonundan istediğinizi alarak özelleştirebilirsiniz. Adidas ve Logo, müşterilere yan tarafı ister rengarenk ister favori rengine boyama olanağı sunuyor.

Bu ayakkabı konsepti aslına bakarsanız Crocs'u anımsatıyor. Crocs da Adidas'ın yeni ayakkabısı gibi benzersiz bir şekilde özelleştirme olanağı sunuyordu. Örneğin gülümseyen emoji koyarak ayakkabınızı daha canlı ve göze hoş gelen bir hale getirebiliyordunuz. Crocs ile Adidas'ın farkı, legoların biraz daha yaygın olması ve yeni ayakkabının ön plana çıkmakta daha başarılı bir tasarıma sahip olmasıdır.

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n — LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021

Yeni ayakkabı, Lego'nun paylaştığı bir tweet ile tanıtıldı. Peki, sizin bu ayakkabı hakkında düşünceleriniz neler? Siz bu ayakkabıyı satın almak ister miydiniz? Yeni Adidas ayakkabısı ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.