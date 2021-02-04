12 Yaşındaki Çocuk LEGO Rekoruyla Guinness'e Girdi

12 yaşındaki çocuğun LEGO rekoru merak uyandırıyor. ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste isimli bir çocuk, LEGO Star Wars parçasını 2 saniyeden daha kısa süre içerisinde birleştirerek Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki bir Star Wars hayranı, Millennium Falcon LEGO kiti sayesinde Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Guinness tarafından yapılan açıklamaya göre Louisville'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon microfighter'ı şimdiye kadarki en kısa sürede tamamlamayı başardı. Guinness, Haddon'un tüm karmaşık parçaları 1 dakika 59.72 saniyelik sürede bir araya getirmeyi başardığını duyurdu.

12 yaşındaki çocuğun LEGO yapma rekoru

Çevrimiçi rekorlarıyla meşhur olan Dude Perfect'ten ilham aldığını söyleyen genç rekortmen, Guinness Dünya Rekorlar kitabına girebilmek için çok fazla pratik yaptığını belirtti. Haddon, başarıya ulaşana kadar her gün tutkusu için çalıştığını ve babasının kendisine destek olduğunu ekledi.

12 yaşındaki çocuğun babası Matthew Haste ise Guinness'e yaptığı açıklamalarda oğlunun başarısı hakkında şu düşünceleri paylaştı: "Bu rekor girişiminde gösterdiği sıkı çalışmalardan dolayı oğlumla gurur duyuyorum. Zor bir yılın ortasında anlamlı bir şeyin peşinde koşmaya teşvik ettiği için Guinness'e minnettarım" dedi.

Guinness Dünya Rekorları makalesi, Haddon'un salgın sırasında Guinness Dünya Rekoru kırmaya ilgi duymasının ardından, farklı alanlara yöneldiğini dile getirdi. En sonunda Star Wars ve LEGO setlerine yönelen ve rekor kırmak için çabalayan 12 yaşındaki Haste, amacına ulaşmış gibi gözüküyor.

Aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirilen tüm Guinness rekorları için bu yazımıza gidebilirsiniz. 2020 yılında yeteneklerini geliştiren ya da yeni bir hedefe ulaşmak için bolca çaba sarf eden insanlardan bazı harika şovlar görmeyi başardık.

Yukarıdaki videodan Haddon'ın Star Wars rekorunu ve diğer LEGO yapma Guinness Dünya Rekorlarını gösteren resmi bir derleme videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca 12 yaşındaki bu çocuğun Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmesiyle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.