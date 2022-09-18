Yeni Android Telefonlar iPhone 14 Pro'dan Daha Güçlü Olabilir

2022'nin birçok amiral gemisi Android telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini (veya Plus versiyonunu) kullanıyor ve halefinin yıl sonundan önce çıkabileceği ve bununla birlikte önemli bir performans yükseltmesi getirebileceği söyleniyor.

Bu iddia, Snapdragon 8 Gen 2'nin 3.4-3.5 GHz'e kadar saat hızlarına sahip bir "ultra yüksek frekanslı sürüm" ile geleceğini söyleyen güvenilir analist Digital Chat Station'dan geliyor.

Bununla birlikte grafik yetenekleri açısından yeni iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki Apple A16 Bionic işlemcinin sunabileceğinden daha büyük performans artışları olacak.

Kasım Ayında Daha Detaylı Bilgiye Sahip Olacağız

A16 Bionic işlemcinin sunduğu çok yüksek performans seviyeleri göz önüne alındığında, Snapdragon 8 Gen 2'nin - en azından belirli telefonlarda - daha da iyisini yapabileceği iddiası kesinlikle cesur ama kabul edilebilecek bir iddia. Yine de bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Akıllı telefon performansının yalnızca her şeyi çalıştıran işlemcinin ham hızına değil, birden çok faktöre bağlı olduğunu unutmamak gerek. Yazılım kodlamasının verimliliği, kullanılabilir RAM miktarı ve termal yönetimin tümü de önemli roller oynar.

Qualcomm'un, yeni nesil işlemci ve neler yapabileceği hakkında her şeyi duymayı beklediğimiz 15-17 Kasım tarihlerinde bir Snapdragon etkinliği var. O tarihte 2023'ün Android amiral gemileri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacağız.