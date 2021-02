Yeni Ant-Man filminin çekimleri Kapadokya'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir TV programında konuya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yeni Ant-Man Filminin Çekimleri Türkiye'de Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de konuk olduğu bir programda Ant-Man and the Wasp: Quantumania filminin çekimlerinin Kapadokya'da başladığını duyurdu. Ayrıca şu anda Jason Statham'ın yer aldığı aksiyon filmi Five Eyes'ın çekimleri Antalya'da devam ediyor.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, "Çok büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye'ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye'de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Bkan Ersoy, "Buradaki prodüksiyon firmalarında Türk oyuncular da oluyor. Figüranından tutun en üst seviyedeki oyuncu da görev alabiliyor. Yerel prodüksiyon firmaları da iş yapıyorlar. En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye'de harcanıyor. Sanayi sitesindeki ustadan tutun da oyunculara kadar birçok kişi bundan etkileniyor. Şu an 'Ant-Man' var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin film sektörü için doğal bir platoya sahip olduğunu ve bunun tanıtılması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bunun için de ünlü film yapımcılarının Türkiye'de film çekmesini ve onların izlenimlerini diğer yapımcılarla paylaşmasını sağlamanız gerekiyor. Kanun aslında 'gel' kısmı için. Mesela Antalya gün ışığından en uzun süreli ve en iyi yararlanan yerlerden biri dünyadaki. Bunlar Türkiye için bir avantaj ve film sektörü için çok önemli bir konu" dedi.

Bakan Ersoy, " "Bu aslında bizim bir seneden fazladır üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi. Projenin meyvelerini topluyoruz. 'Yabancı film yapım desteği' adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkarttık. Dünyanın birçok ülkesinde de olan bir yasa. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar. Romanya'da, Bulgaristan'da ve Arap ülkelerinde de var" ifadelerine yer verdi.